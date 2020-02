Nivel Inicial: el 27 comienzan inscripciones para sala de 5

Compartir

La directora de Educación Inicial, profesora Olga Lotto indicó que ya está todo listo para que cuando se presenten los docentes, se organicen las inscripciones para sala de 4 y 5 años.

Detalló la funcionaria que el día jueves 27 «será la inscripción de niños que tienen hermanitos en sala de 5 en la institución y el día 28 inscripción para niños del barrio y luego, será la inscripción de los niños de otros lugares que vengan a inscribirse voluntariamente».

Sostuvo que «trataremos de cubrir las expectativas de los padres de la sala de cuatro, teniendo en cuenta que no es obligatoria, solo es obligatoria la sala de 5».

Reconoció Lotto que «hemos quedado con un poco menos de salas disponibles de 4 porque cubrimos primero las de 5, que es obligatoria. Tenemos muchos niños de 5 para que asistan al jardincito».

«Les damos tranquilidad a los papás, no es que quedarán sin lugar, quizás no hay lugar en el jardín que quieren, habrá en otro jardín, distribuido en los barrios de la Capital».