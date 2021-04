“No aguantaríamos una nueva fase 1”, advierten comerciantes de la ciudad

Compartir

Los comerciantes de la ciudad atraviesan por un momento de gran incertidumbre ante la llegada de la nueva ola de coronavirus al país, lo que provocará nuevas restricciones a nivel nacional y una posible vuelta a la fase 1 en Formosa con el fin de parar los contagios. Aseveraron que, si esto ocurre, el sector irá desapareciendo; “no aguantaríamos una nueva fase 1”.

En ese marco María, empleada de un local comercial e integrante de CUF (Comerciantes Unidos Formoseños), expresó la preocupación que tienen los trabajadores de todos los rubros ante un posible nuevo cierre.

“Nosotros estamos devastados, no hay ventas, con esto de que tres veces volvimos a fase 1 no se vende lo que antes vendíamos y realmente no estamos para soportar otra fase 1, de tres locales que tenía mi jefe cerró dos, quedamos con un solo local, éramos 25 empleados y ahora estamos haciendo magia en este local donde solo somos 5 chicos, no aguantaríamos una nueva fase 1, no vamos a aguantar”, aseveró.

Asimismo dijo que las prendas que venden “son de cambio de temporada, pero lo que tenemos es del año pasado que nos quedó algo de ropa, no hay ingresos para pedir, ni plata para hacer pedidos de ropa, estamos con lo que tenemos, nos estamos amañando con eso y la gente ya no se va tanto por el tema de la ropa, se compra lo justo y necesario, se cuidan un montón en eso por la cuestión económica, no es que llevan por llevar, compran solo lo que les hace falta”.

“Nosotros no vamos a soportar un nuevo cierre, esta última fase 1 fue muy difícil y si llegamos a volver nuevamente creo que estarían cerrando muchísimos comercios más de los que ya están cerrados”, aseguró.

En ese sentido se mostró preocupada sobre todo por la fuente laboral de muchos trabajadores, “tenemos familia y tenemos que llevar el pan de cada día a la casa, no tenemos ningún sustento del gobierno, se viene fea la mano, estamos preocupados, empezó a correr el rumor de medidas a nivel nacional y seguramente acá también de volver a más restricciones incluso de los que ya tenemos, es muy preocupante”.

“Esta es la realidad de todos los comerciantes, todos estamos en la misma”, finalizó preocupada.

