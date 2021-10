Compartir

Pese a que hace pocos días atrás la Municipalidad limpió el microbasural que se estaba formando en Ovejero y Winter, nuevamente los vecinos comenzaron a arrojar sus residuos en la zona. Es lamentable que no tomen conciencia al respecto, sinceramente me da impotencia porque todo el trabajo que realiza la Comuna es en vano, no aprenden más.

