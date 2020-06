“No corresponde que empiecen las clases en Jujuy”, afirmó Trotta

Compartir

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que “no corresponde” que la provincia de Jujuy inicie las clases, “mucho menos después de los hechos en La Quiaca -que debió volver a fase 1- junto al comienzo del invierno” y agregó que ese distrito es el único que “no está articulando” el regreso a las aulas en el marco del Consejo Federal de Educación”.

“Creemos que es algo que no corresponde, no están dadas las circunstancias y mucho más después de los hechos de las últimas horas en La Quiaca y el inicio del invierno. Hay una carta firmada por los docentes y las familias pidiendo que se revea la medida y esto ya lo he hablado con el gobernador”, dijo Trotta a Télam.

La ciudad de La Quiaca regresó el lunes a la Fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio y no podrá ingresar ni salir nadie durante siete días de la jurisdicción, ante la confirmación de seis nuevos casos de coronavirus en la ciudad boliviana fronteriza de Villazón.No obstante, las clases en Jujuy comenzaron hoy en el marco del programa de apoyo escolar “Estamos más cerca”, que abarca sólo a los alumnos de escuelas rurales, son optativas y están destinadas al 25% de alumnos que no lograron conectarse en forma virtual.

“Estamos comenzando con el plan de ayuda escolar, luego se completará con el resto de las escuelas rurales y urbanas”, dijo el gobernador Gerardo Morales al iniciar el programa que en esta primera fase comprende a 18 escuelas secundarias y 90 primarias. Trotta destacó que más allá de que “no es un reinicio formal de clases” y que es “optativo” cree que “no es el momento de plantear este tema del retorno.”Hemos hablado con el gobernador y les dejamos nuestras observaciones por escrito tanto respecto al protocolo que nos presentó como a la propuesta pedagógica”, afirmó.

Y agregó que están “consensuando con todas las provincias los protocolos de vuelta a clases en el marco del Consejo Federal y Jujuy es la única provincia que no lo esta articulando”.

Trotta enfatizó que no están dadas las condiciones de regreso para este momento y se lo manifestaron a las autoridades jujeñas en dos reuniones que tuvieron, una el jueves y otra con todos los ministros de Educación.

Las clases presenciales se interrumpieron el 15 de marzo pasado por la pandemia de coronavirus y, además de Jujuy, otras provincias como Catamarca o Córdoba plantearon un programa para que los alumnos retornen a las aulas, aunque esperan su aprobación por parte del Consejo Federal de Educación.

Para Trotta, “la idea sería empezar el mes de agosto, salvo en el Area Metropolitana Bonaerense y en alguna que otra provincia patagónica en donde las temperaturas sean muy bajas” y consideró que el primer criterio a adoptar para que vuelvan los chicos a las aulas “es el epidemiológico”