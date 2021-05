Compartir

Linkedin Print

Me da lástima la gente que agradece las vacunas al gobierno provincial como si fuera que los funcionarios sacan el dinero de su bolsillo para comprarlas. Si esto es realidad es gracias al aporte de todos los contribuyentes. Sepan que las vacunas no son propiedad de ningún gobierno. No agradezcan nada por favor.

Compartir

Linkedin Print