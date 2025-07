«No deja de llamar la atención la cantidad de conductores que se desplazan borrachos»

La Policía de Formosa continúa con su plan de prevención y seguridad vial, acentuando los controles durante los fines de semana. El Comisario Manuel Oviedo, Jefe de Relaciones policiales, dialogó con el programa radial “Exprés en Radio” del Grupo de Medios TVO, brindando un balance de los operativos realizados y destacando la persistencia de conductores alcoholizados al volante.



Primero Oviedo detalló que los operativos se despliegan en toda la provincia, con especial énfasis en los accesos a la ciudad y dentro del microcentro y los barrios, principalmente durante la noche. “Este fin de semana tuvimos diversas actividades, tanto deportivas, culturales como sociales, lo que requiere un trabajo importante y una planificación previa para que todo se desarrolle con normalidad”, explicó.

Cifras que alertan:

alcohol al volante

y faltas graves

Los datos del último fin de semana son elocuentes: la Dirección General de Policía de Seguridad Vial realizó un total de 1409 pruebas de alcoholemia a conductores de motocicletas, automóviles y camionetas. Como resultado, se labraron 174 actas de infracción por diversas faltas a la ley de tránsito.

Lo más preocupante es el número de conductores que arrojaron alcohotest positivo: 44 personas. Si bien el Comisario Oviedo destacó una leve disminución respecto al fin de semana anterior (cuando se registraron 60 casos), el número sigue siendo significativo, especialmente considerando la ley de alcohol cero vigente en la provincia.

Además, se retuvieron 68 licencias de conducir por faltas graves a la ley de tránsito y se sacaron de circulación 36 motocicletas. “Esto no deja de llamar la atención la cantidad de conductores que se desplazan habiendo consumido bebidas alcohólicas”, lamentó el Comisario.

Conciencia y prevención:

el mensaje de la Policía

Ante la consulta sobre si aún hay desconocimiento sobre la ley de alcohol cero, Oviedo enfatizó que “el desconocimiento de la ley no es justificativo para no seguirla”. Si bien los operativos se vienen realizando desde hace tiempo, incluso antes de la ley de alcohol cero, el Comisario subrayó la importancia de la educación y la autoconciencia.

“Uno mismo tiene que ser consciente de que al consumir bebidas alcohólicas, esto disminuye mucho las capacidades, la visibilidad. Esto es un peligro tanto para la persona que está conduciendo un vehículo como para los peatones o el resto de la gente que utiliza la vía pública”, afirmó Oviedo. La Policía, a través de sus campañas de seguridad vial, busca orientar a los conductores, promoviendo la figura del “conductor designado” en caso de consumo de alcohol.

Afortunadamente, el Comisario destacó que no se registraron siniestros con víctimas fatales durante el fin de semana, aunque sí hubo colisiones y hechos vinculados al consumo de alcohol. Entre ellos, un conductor que chocó un vehículo estacionado, otro que colisionó contra un poste de alumbrado público, y un incidente en el centro de la ciudad donde un automóvil impactó contra la pared de una vivienda y se dio a la fuga.

Trabajos de investigación

y colaboración ciudadana

Respecto al caso del conductor que se dio a la fuga tras colisionar una vivienda en el centro, el Comisario Oviedo informó que personal de Delitos Complejos e Informaciones logró identificar al vehículo y a su propietario. Gracias al seguimiento de cámaras y la colaboración de vecinos, se pudo establecer el recorrido del vehículo y proceder a su secuestro en el barrio Juan Domingo Perón. La causa por daños ya fue iniciada y se continúa trabajando para demorar al conductor.

El Comisario Manuel Oviedo reiteró el compromiso de la Policía de Formosa en la prevención de siniestros viales y la seguridad de todos los ciudadanos.