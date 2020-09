“No Docentes Unidos” brinda opción de obra social a empleados de la UNaF

Compartir

Integrantes de la agrupación “No Docentes Unidos” informaron que ante inconvenientes con la obra social OSFATUN mantuvieron una reunión con SanCor Salud, a los fines de poder brindarles una nueva opción a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

“Tuvimos una reunión con SanCor Salud, ya que los compañeros tenían problemas con el servicio de OSFATUN. Entonces, desde la agrupación quisimos darles una opción a los trabajadores no docentes para que puedan conocer los beneficios de otras obras sociales”, explicó Rocío García, secretaria general de “No Docentes Unidos”.

Indicó que “en esta oportunidad estamos con SanCor, ya que la idea es que sean beneficiados todos en un paquete grande y que cada uno pueda tener su plan”.

Por su parte, el TGU Walter Benítez, actual consiliario por el claustro no docente de la agrupación, destacó que “desde No Docentes Unidos se viene trabajando muy fuertemente porque los compañeros vienen pidiendo otra alternativa de obra social”, marcando que “SanCor seguramente va a pasar un paquete para que tengan un buen beneficio y así empezar a trabajar la parte de salud, que es muy importante”.