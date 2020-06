“No entendemos la necesidad de contratar médicos de afuera”

Compartir

En Comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado provincial Enrique Ramírez de Juntos por el Cambio habló del primer caso positivo de Covid-19 en Formosa, (una mujer asintomática que llegó en micro de Buenos Aires) y reflexionó sobre las consecuencias económica local que trae el asilamiento preventivo y obligatorio.

“Se presentó el primer caso en nuestra provincia y desde el bloque hacemos y defendemos lo que creemos necesario con respecto a todas las medidas que se están tomando por el COVID – 19. Lamentablemente fe una desgracia lo que sucedió “, dijo sobre el reclamo de vecinos por no intervenir la oposición ante la situación.

Y añadió: “Lo que sucedió seguramente pudo haberse tratado de un error, pero claramente no fue intencional”.

“Lo que no entendemos es porqué era necesario traer a una médica de tan lejos para que vaya a trabajar al interior. Creemos que acá tenemos médicos suficientes para cubrir los puestos, entonces porqué contratar a médicos de afuera, si acá en Formosa tenemos profesionales que no están trabajando, o cuál sería la condición del contrato”, sostuvo.

En referencia al accionar del Gobierno provincial con respecto a los protocolos y controles durante la pandemia, analizó: “Me pareció bien las medidas que se tomaron, sin embargo, creo que hace rato se debería haber comenzado a normalizar distintas actividades, porque la economía resulta muy golpeada con todo esto y con los límites que hay para poder trabajar se le está complicando mucho a todos aquellos que realizan diferentes tipos de actividades en la provincia”.

“En algún momento íbamos a tener casos, pero igual se necesita salir y trabajar para mover la actividad económica, y no porque haya un caso positivo vamos a cambiar nuestro parecer porque entendemos que esto es necesario para una sociedad, siempre tomando todos los recaudos de prevención para no contagiarnos, pero debemos salir de nuestras casas”, señaló.

Seguidamente cuestionó la modificación al Código de Faltas de la Provincia, en aspectos que hacen a materia de salud pública, sanidad e higiene, incorporando a dicho cuerpo normativo un sistema de infracciones relativas al resguardo de la salubridad pública. “Me aprese una medida espantosa la que tomó el Gobierno provincial, porque no es cuestionable que una persona tenga que pagar una multa de 25 mil pesos o estar privada de su libertad por 60 días por no llevar puesto el barbijo o no tener el permiso para circular”.

“Nosotros no vivimos en una sociedad incumplidora, el formoseño acata todas las medidas que le imponen las autoridades. Esta es una conducta que todavía no la tenemos incorporada, pero somos personas que acatamos las medidas que se toman, pero con esta modificación lo único que quiere el gobierno es seguir metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores”, indicó.

