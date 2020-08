Compartir

Sinceramente no entiendo las medidas que adopta nuestro gobierno en el marco de a emergencia sanitaria; mandan a la Policía a que “corran” a 10 chicos que están jugando al fútbol, pero dejan que en las plazas se junten cientos de personas con niños quienes muchas veces no usan el barbijo y tampoco respetan el distanciamiento social. Que expliquen esto, porque no tiene sentido.