No es Inoue ni Gervonta tampoco Canelo,Terence Crawford es el hombre del boxeo mundial

No es Naoya Inoue, tampoco Gervonta Davis y mucho menos Canelo Álvarez, Terence Crawford es el boxeador número uno libra por libra hasta que él estime conveniente… o aparezca alguien que lo baje del pedestal que se ganó con la fuerza de sus puños y una voluntad férrea.

Sin tanta alharaca se ha erigido, a los 35 años, en el referente obligatorio de este deporte.

No es bien parecido, no es mediático y tampoco solía vender mucho, pero después de jugar con Errol Spence Jr. y hacerlo parecer un principiante dudo que existan cuestionamientos sobre la maestría del peleador de Omaha, que se une a Claressa Shields como los únicos pugilistas (mujer y hombre) campeones indiscutibles en dos divisiones diferentes desde que comenzó en 1988 la era de los cuatro grandes organismos: AMB, OMB, CMB y FIB.

Dwight Howard, exjugador de la NBA, reaccionó con una palabra a lo que sucedió este sábado 29 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada: «Masterclass». Y sí, no se equivoca, Crawford mostró al mundo cómo se ejecuta una clase excelsa de boxeo.

Simplemente, una actuación para guardar y, sobre todo, estudiar.

En una batalla de campeones, entre los dos peleadores más dominantes de las 147 libras y los número 1 y 4 del ranking libra por libra, ‘Bud’ le pasó por encima como una aplanadora a un Spence Jr. que no tuvo argumentos ante el crucigrama que le planteó su oponente.

Crawford, que puede pelear con guardia derecha o zurda, salió con esta última y no necesitó cambiar durante el combate.

Demostró que su coeficiente boxístico es insuperable. Días atrás había dicho: «Si no está roto, no intentes repararlo». Y así lo hizo.

Entendió rápido que su poderoso jab de derecha, que es su lado natural, era el martillo que abría la guardia de un atónito Spence Jr. que comenzó a frustrarse en la medida que avanzaba la contienda.

El derribo en el segundo asalto no solo anunció lo que acabaría en el noveno round por detención del réferi, si no que minó la autoestima de Spence, que no arrugó, pero quedó huérfano de ideas.

Las métricas de Compubox son abrumadoras. Crawford registró récords personales en la que se antojaba como su gran prueba de fuego. Tuvo un porcentaje total de conexiones del 50% (185 de 369), acertó con su jab en un 42 % (87 de 206) y un 60 % (98 de 163) sus golpes de poder.

Pero no queda ahí, Compubox reveló que Spence Jr. nunca había recibido tanto castigo. Ni siquiera de cerca. Chris Algieri (37 %), Emmanuel Lartey (35 %) y Kell Brook (33 %) fueron los más certeros ante Spence Jr. en toda su carrera. Y como puede notar, la diferencia es abrumadora.

El pasado 25 de julio Naoya Inoue puso la vara bien alta tras noquear, en su primera presentación en las 122 libras, a Stephen Fulton, el No.1 de la división en el ranking de ESPN y campeón unificado. El japonés, No.2 libra por libra, reclamó el puesto más alto del escalafón, pero…

Crawford se encargó de opacar una actuación soberbia del nipón para aferrarse a la cima, y diría, que sacó ventaja de la manera que anuló al peleador No. 4 del mundo.

¿Crawford es el mejor boxeador del mundo? No tengo dudas. ¿Es el mejor del presente siglo? Me atrevería a asegurar que sí (peleó contra su némesis en su prime), incluso por encima de un tal Floyd Mayweather, el hombre que se autoproclama el Mejor de todos los Tiempos (The Best Ever).

Pero, a fin de cuentas, ese es tema para otro debate. Lo importante es que hoy venció Crawford, su reputación se solidificó y, sobre todo, ganó el boxeo porque cuando se enfrentan los mejores contra los mejores casi siempre nos regalan clases magistrales como esta.