No comprendo las intervenciones que realiza la brigada policial que de repente se cruza en frente de las personas que quieren investigar ya sea que uno vaya en moto, en auto o en bicicleta. Es obvio que si proceden de esa forma corren riesgo de ser atropellados Encima no se identifican rápido y la gente no sabe si realmente son policías o no. Sean más profesionales por favor, si actúan de esa forma la gente lógicamente va a pensar que les van a robar y por eso huyen.

