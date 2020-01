Compartir

No estoy de acuerdo con la ley seca aplicada en Villa Gesell, pienso que esa no es la solución. Hay otros países como Brasil donde en cualquier playa podes tomar bebida sea la hora que sea y no se ven grupitos peleando cada 10 minutos. Tomen las medidas severas que quieran, pero el problema está en la sociedad.