Si bien los gremios acuerdan paritarias a nivel nacional hay muchísimas empresas que no cumplen y no les interesa para nada mejorar el sueldo de sus empleados. Lo peor es que si reclamamos nos amenazan con despedirnos. No hay control con esto, incluso los propios sindicatos dejan de lado a los empleados.

