“No esperábamos que sitien la ciudad”, dijeron desde Formosa Libre tras la marcha frustrada

Jesús Fleitas, uno de los integrantes de la agrupación “Formosa Libre”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la movilización que iban a realizar el sábado en la plaza San Martín en contra del bloqueo sanitario de la ciudad, pero que no pudo realizarse a causa de que muchos de los participantes no tenían el respectivo permiso de circulación y no pudieron ingresar a la zona, que denunció, estuvo “sitiada” por una gran cantidad de efectivos policiales.

“El fin de semana fuimos todos los chicos, comerciantes, gastronómicos e intentamos llegar a la plaza San Martín y nos encontramos con la situación de que la ciudad estaba situada, es algo que jamás vi en mi corta edad, hubo un operativo policial tan extendido por el simple hecho de que iba a haber un grupo de personas manifestándose en contra del gobierno, los chicos intentamos ingresar al casco céntrico, algunos se tuvieron que quedar en el camino porque no podían ingresar a causa de que los policías no los dejaban seguir, otros sí tuvimos la suerte de llegar a la plaza pero nos estaban esperando efectivos frente al local del partido libertario donde uno a uno nos iban labrando las actas por estar violando una infracción provincial siendo que nos convocamos bajo el amparo de la Constitución Nacional y bajo el articulo 14 que cita que cualquier ciudadano argentino tiene derecho a transitar libremente por el territorio argentino y de comerciar”, dijo.

“La gente fue a manifestarse pacíficamente tal como lo veníamos diciendo toda la semana, cuando nos vamos a manifestar lo hacemos pacíficamente usando nuestro derecho a reclamo, a marchar, pero ese día nos negábamos a irnos del lugar y eso hizo que se eleve un poco la tensión en los efectivos ya que nos insistían en que nos retiremos y nosotros le decíamos que no, la verdad es que siempre tratamos de cuidarnos con el protocolo, con el distanciamiento social, con el barbijo, sin embargo los policías no respetaban eso, incluso eran más que nosotros y se nos amontonaban todos, algunos tenían el barbijo debajo de la nariz, un desastre todo, pero de parte de los jóvenes y los comerciantes que nos fuimos a manifestar no hubo agresividad por nada”, aclaró Fleitas.

Asimismo aseguró que “no esperábamos este operativo, sí esperábamos un poco de efectivos y algunas actas, pero no esperábamos que sitien la ciudad y eso fue impresionante, hasta ahora me quedo pensando lo mucho que le molesta al gobierno lo que hacemos y decimos porque para sitiar la ciudad y utilizar tantos efectivos, gastar tantos recursos en evitar que se realice una marcha como la que se iba a realizar me llama muchísimo la atención y también le llama la atención a la gente, incluso a la gente que no fue a marchar y que iba a transitar por la ciudad que se vio entorpecida y el tránsito también por culpa de todo este estado de sitio, mucha gente se quejó de esto porque no iba a marchar pero necesitaba cruzar la ciudad y no pudo, me llama mucho la atención esto y me impresiona”.

De la misma forma Fleitas opinó que no cree que la fase 1 se levante el 19 de enero, “es obvio lo que están haciendo, los casos van a seguir aumentando, quizás tengamos que lamentar más muertos por causa de este virus, pero veo muy difícil que abran la fase 1 tan pronto, así como viene reaccionando el gobierno frente a los reclamos y frente a la gente que no está de acuerdo con estas medidas nefastas veo muy difícil que suelten y hagan una marcha para atrás con sus medidas, ellos no resuelven el tema de la frontera ni de la persona contagiada en el Poder Judicial, no detectan cuál fue el contacto estrecho ni cuál fue el de Ingeniero Juárez, ya hay circulación comunitaria y es gracioso porque ellos tanto se quejaban de que el virus podía ingresar a través del sistema ordenado y organizado y sin embargo se le metió el virus por otro lado y aún no lo resolvieron, veo difícil de que en la ciudad se levante la fase 1 en los próximos días”.

“Nosotros vamos a seguir reclamando por nuestro derecho a la libre circulación amparados por la Constitución Nacional en distintos artículos que nos avalan para poder circular, el gobierno no va a dar marcha atrás y nosotros tampoco”, aseveró.

“Nosotros ya estamos en el baile y no nos queda otra que bailar, estamos con todo, no solo somos los jóvenes, hay comerciantes, trabajadores independientes, empleados gastronómicos, peluqueros, trabajadores de gimnasios, lastimosamente el gobierno no nos escuchó a los jóvenes cuando salimos a reclamar solos y tendrá que escuchar al resto de la población porque esto no tiene forma de seguir si no se deja trabajar a la gente que necesita porque en el día que trabaja consigue el pan para ese día, la gente va a tener que salir a reclamar en algún momento y tampoco hay solución que baje esta tensión, no hay ayuda de ningún lado, la única solución que ven es tenernos encerrados a todos pero algo habrá que hacer”, expresó.

Para finalizar aseguró que es “muy probable” que se planifique una nueva movilización ya que “no tenemos ningún representante dentro del gobierno que avale por nuestros reclamos, no tenemos otra forma de hacer escuchar nuestros reclamos que no sea a través de las marchas, de las redes, no escuchamos a nadie velar por nuestros derechos, la gente quiere trabajar, ganarse la plata por sus propios medios y eso es lo que vamos a seguir reclamando”.

