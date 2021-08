“No estamos eligiendo al mejor abogado ni al próximo gobernador sino diputados que irán al bloque del kirchnerismo o de la oposición”

Compartir

El concejal clorindense Rubén Omar Acosta fue contundente al expresar que en las elecciones PASO del mes próximo “no se está eligiendo al mejor abogado formoseño ni al próximo gobernador de la provincia, sino que están en juego bancas para la Cámara baja con representantes que votarán con el kirchnerismo o estarán alineados con los principales sectores de la oposición al gobierno nacional”.

Acosta dijo “hay que ser claros y explicar bien a la gente lo que se está eligiendo en estas PASO. Se están haciendo discursos que son más acordes a campañas ejecutivas, pero en esta oportunidad los candidatos que se proponen son para llegar al Congreso de diputados nacionales y en este sentido principalmente en lo que se tienen que explayar es si una vez que lleguen al Congreso estarán en las filas del oficialismo o de la oposición”.

El edil clorindense siguió: “como militante de la Unión Cívica Radical manifiesto mi apoyo al ex Juez Fernando Carbajal; en el contexto nacional donde al kirchnerismo le faltan poquísimos Diputados Nacionales para tener una mayoría que le permita realizar las reformas que atenten contra las libertades, las instituciones, la democracia, la Justicia y muchas cosas más es que los votantes opositores al kirchnerismo no podemos darnos el lujo o la irresponsabilidad de elegir a legisladores que irán a engrosar las filas del bloque de Frente de Todos”.

“Reitero, no se vota quién es el abogado más genial ni al próximo gobernador, si alguno hace discurso en este sentido está diciendo cualquier cosa y en lo que debería centrar el mensaje es en la actitud que tendrán en la Cámara”, cerró.

