“No estamos haciendo secuestros de motos ni multas”, dijo Ortiz sobre los controles de tránsito

El licenciado Orlando Ortiz, director de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo se encuentran trabajando en las oficinas teniendo en cuenta que desde el viernes pasado empezó la atención al público con un turno previo y respetando el protocolo para realizar la renovación de las licencias de conducir. Asimismo, hizo mención a los controles de tránsito que empezaron a realizar los inspectores para que los conductores circulen en regla con los papeles necesarios y en ese sentido aseguró que en esta etapa se encuentran concientizando a la población, sin hacer multas ni secuestro de motocicletas.

“Estamos bastante contentos porque se está trabajando ordenadamente que es lo que buscábamos, la gente se está acostumbrando a esta nueva etapa que viene ahora donde llegó para quedarse la parte digital por todo esto especial que se está viviendo y donde hay que buscar otras opciones para poder seguir trabajando y movilizando al país. En ese sentido en la Dirección de Tránsito está con el turnero digital y se está entregando una cantidad de 75 números por día y viene casi el 100%, el miércoles de los 75 creo que faltaron 3 o 4 porque a veces la misma persona saca dos turnos, a lo mejor no se da cuenta, para ser la primera semana estamos muy bien”, explicó.

Sobre qué pasa si la persona tiene una infracción aclaró que “un requisito es que para renovar tiene que tener el libre de infracción, el Tribunal de Faltas está abierto al público también, está acá arriba de nosotros y aparte tenemos otra oficina que pertenece a la Dirección de Tránsito que es infracciones donde se puede preguntar con respecto a su infracción. En la página Formosa tu ciudad están todos los requisitos para obtener la licencia y habla del libre de deuda justamente”.

Aseguró que la renovación de la licencia tiene distinta duración, “todo depende de la categoría, de la edad, porque por ejemplo una categoría A o B que es la más común para motos o autos, pueden sacar de hasta 5 años, una categoría B que ya es profesional y es para transporte de pasajeros solo sirve hasta un año en algunos casos, así va variando de acuerdo a la ley de tránsito”.

Para finalizar expresó que empezaron a realizar controles para que la gente esté al día con los papeles para circular, “hemos salido con el cuerpo de tránsito en varios sectores de la ciudad, estamos haciendo en forma simultánea estos controles de concientización, más que nada es hablar con el vecino, recordarle las documentaciones que debe tener para circular en la vía pública, por más que estemos pasando por una situación especial no tienen que olvidarse de estas documentaciones que obligatoriamente deben tener para circular y ya data del año 1996 la ordenanza donde indica que deben manejar con licencia de conducir, cédula del automotor, seguro obligatorio y tasa de utilización de la vía pública, son requisitos que uno tiene que tener, no estamos haciendo secuestros de motos ni nada por el estilo, desde que arrancamos no hicimos ningún tipo de multa pero eso no significa que a la hora de la verdad cuando tengamos que hacer un control más riguroso tengamos que llegar a la sanción, por ahora estamos concientizando”.