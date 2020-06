“No estamos para estatizar, sino para rescatar empresas centrales para el desarrollo”

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró en La Rioja que su gobierno no está “para estatizar empresas”, sino para “rescatar” aquellas que son “centrales para el país” y exhortó a “cuidar esa actividad pujante del agro” para que “no se extranjerice”.

El jefe de Estado se refirió así a la situación del Grupo Vicentin, cerealera en concurso de acreedores y cesación de pagos, que fue intervenida esta semana por el Gobierno nacional.

“No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos”, afirmó el Presidente y apuntó: “La historia muestra que frente a la pandemia, el capital propio es muy importante”.

Asimismo, recomendó comparar este tipo de decisiones, como las tomadas en los últimos días por “Alemania o cualquier país europeo” en cuanto a rescates de empresas en sus territorios. “Esto no es un acto heroico, ni una epopeya; es un acto de racionalidad económica y de necesidad económica, que es garantizar que ese polo cerealero no se siga extranjerizando”, advirtió.

Consideró que en ese “rescate” de Vicentin “está gran parte de la producción argentina, de nuestras exportaciones y del futuro argentino” y garantizó: “Vamos a cuidarlo mucho”.

El Presidente fue recibido por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el aeropuerto de la capital provincial, desde donde partieron luego hacia la Fábrica Hilado S.A., ubicada en el parque industrial en las afueras de la principal ciudad riojana.

Con esta visita, Fernández retoma hoy su agenda federal, que lo llevará más tarde a Catamarca para recorrer fábricas y firmar convenios de obras públicas.

Participan de la comitiva los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; además de los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Promoción Turística, Yanina Martínez.

En La Rioja, además de encabezar la reapertura de una fábrica de hilados, el Presidente firmó convenios en las áreas de desarrollo social, educación, salud, obras públicas, y hábitat.

“Nosotros seguimos creyendo en una Argentina con una economía pujante, con industriales que invierten, arriesgan, dan trabajo y hacen crecer el país”, enfatizó Fernández y prometió: “a esa Argentina la vamos a construir asociados a esos empresarios, que son los mejores socios”.

Durante la firma de convenios en la residencia del Gobernador, el jefe de Estado dijo que se necesita “que las máquinas se vuelvan a encender en la Argentina” y celebró que “gran parte del país se está moviendo y empezando a producir”.

Reseñó que la fábrica textil que visitó hoy había dejado de funcionar en el 2018, “cuando las condiciones económicas y políticas que se implementaban parecían no hacer propicia la tarea de los industriales”.

Por su parte, el gobernador Quintela agradeció la visita y el apoyo del gobierno nacional hacia la provincia.

Entre los acuerdos firmados entre La Rioja y la Nación figuran la adhesión provincial al programa de asistencia nacional ante la emergencia por el coronavirus, la construcción del nuevo hospital Chilecito Fffir-Fonplata. También, en el marco de la cartera de Obras Públicas, se acordó la reactivación de obras paralizadas y la ejecución de proyectos nuevos por una inversión de de 15.758 millones de pesos.

Esos trabajos implicarán la ejecución del plan Argentina Hace en 19 municipios, con la licitación del programa de renovación urbana y desagües pluviales para la ciudad capital, y la puesta en marcha de obras hídricas y de saneamiento a través de Enohsa en cinco localidades.