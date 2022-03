«No estamos sufriendo escasez de combustible, tenemos buena provisión», dijo Aldo Bigatti

Compartir

Aldo Bigatti, de Bigatti combustible (YPF), en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que no están sufriendo escasez de sus productos y que poseen “buena provisión”, a diferencia de lo que ocurre en muchos sectores del país donde alertan que se registra faltante y donde rigen cupos para la carga sobre todo de gasoil y nafta súper.

“Nosotros tenemos limitada la capacidad de hacer, la logística no depende de nosotros y es evidente que hay un problema logístico que se suma al del abastecimiento, esta es una época donde se siembra y hay una mayor demanda a nivel país, nosotros no estamos sufriendo esa escasez de combustible, tenemos buena provisión”, aseguró.

“Al haber unos baches de provisión, los productores, las empresas constructoras, el público en general trata de abastecerse entonces la carga ya no es normal, a lo mejor una empresa de transporte que mandaba los camiones cuando tenía la necesidad de cargar hoy está pendiente para tener su propia reserva de combustible, son trabajadores que no pueden estar parados con la expectativa de llegada de un camión donde ellos ven que llega, vienen a abastecer la flota completa y eso lleva a que tengamos un quiebre de stock”, explicó.

Reconoció además que hay “una sobredemanda por la diferencia de precios que hay con el país vecino y porque somos una zona de frontera, los camiones hacen maniobras de venir con los tanques vacíos y llenarlos acá, lo mismo cuando se van, tratan de llenar el tanque antes de volver a su país, son pequeñas maniobras pero la suma termina haciendo que exista una demanda”.

Recalcó que no hay “falta de provisión, en los litros mensuales la provisión es normal pero sucede en los baches porque la demanda es explosiva, o la estación está vacía o está llena con una fila enorme lo que afecta a todo el funcionamiento nuestro porque no podemos prever cuándo llega el combustible por lo tanto en un momento tenemos un montón de personal mirándose entre ellos y en otro momento tenemos a la gente diciéndonos que falta personal, el funcionamiento no es normal pero no es tanto la escasez. Como acá la agricultura recién está floreciendo no tenemos esa demanda de parte del campo que en otras partes del país sí están notando”.

Para finalizar dijo que “por el momento” en Formosa no se manejan con cupos como sí están haciendo algunas regiones y “además nosotros notamos que los vehículos de patente extranjera que cargan combustible lo hacen con el premium que no es el que la gente está desesperada por cargar, cuando hay crisis económica la gente busca el producto más barato y los vehículos de patente extranjera aprovechan para ponerle un mejor producto porque les resulta barato”.

