«No hablamos nunca de ajuste», afirmó Matías Kulfas sobre el acuerdo con el FMI

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo ayer que el Gobierno nacional «no habló nunca de ajuste» para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino avanzar en un sendero de reducción del déficit compatible con el crecimiento de la actividad económica y diseñar e «ir a un esquema inteligente de subsidios».

«El acuerdo que fue negociado entendemos que tiene muchos aspectos positivos. No hay nada para festejar, pero se logró que no hayan condicionales de las clásicas reformas que se plantearon en el pasado como la reforma laboral, previsional, bajarle a los jubilados la jubilación, tampoco hay un ajuste fiscal», dijo Kulfas en declaraciones a CNN Radio.

Lo que se está planteando, explicó, es «un sendero de reducción del déficit que es compatible con que podamos crecer y, con ese crecimiento, aumentar la recaudación por esa vía. Bajar el déficit no con recortes de gastos. Y, en tercer lugar, hay un alivio financiero en el corto plazo, en los próximos dos, tres años».

«Argentina encuentra un camino claro para crecer y depender de nosotros. Nosotros no queremos tener el plan del FMI ni de nadie, sino el plan para la Argentina, y este acuerdo con el FMI nos permite tener el plan de Argentina para crecer y realmente salir de la situación tan crítica», agregó el ministro.

En este sentido, Kulfas insistió: «No hablamos nunca de ajuste» al señalar que en materia de los subsidios de electricidad y gas se está yendo a «a un esquema inteligente de subsidios, pero nadie está diciendo que haya que eliminar los subsidios».

«Lo que estamos diciendo es que hay hogares que no lo necesitan, cuando uno mira cuánto paga de luz y gas un hogar de clase media, o un hogar que está más cerca de la línea de pobreza, sabes que a esa gente no le podes aumentar nada, aumentar muy poquito porque está en el límite», amplió el ministro.

También entendió que en materia de tarifas energéticas «en los hogares de ingresos altos lo que se está pagando es irrisorio, no hay ninguna justificación. Lo que queremos es un esquema inteligente de subsidios y eso es lo que se está discutiendo.”

Sobre diferencias en el Frente de Todos por el acuerdo con el FMI opinó: «Hay cosas que hay que conversarlas o discutirlas bien a fondo. A veces hay una mirada sobre que reducir el déficit es ajustar y yo creo que no».

«El año pasado -continuó- no hubo ningún ajuste y podemos argumentar por qué no, por qué Argentina creció, por qué mejoró muchísimos indicadores, por qué cayó el desempleo. Eso es un escenario totalmente distinto al que veíamos con (el gobierno del expresidente Mauricio) Macri».

Sobre el tema finalizó: “Nosotros vamos por otro camino, el camino es nuestro programa, no estamos hablando del programa del FMI, hablamos de nuestro programa y, en ese marco, cómo se reestructura la deuda con el FMI que, lamentablemente, nos guste o no, hay que pagarla porque es una deuda que ha sido asumida con el gobierno anterior que es un gobierno que ha sido elegido democráticamente y, nos guste o no, hay que pagarlo”.

Compartir

Linkedin Print