«No habrá cambios de reglas de juego para sectores productivos»

El nuevo secretario de Agricultura, José Bahillo, aseguró que «no habrá cambios de las reglas de juego” para los sectores productivos, al referirse a las eventuales medidas que se anuncien para el área, al tiempo que remarcó la importancia de “dar un marco de previsibilidad. Lo más importante para el productor son las condiciones macroeconómicas de estabilidad, previsibilidad y que va a producir, y que con las mismas reglas de juego que siembra en la campaña va a cosechar después del año que viene», analizó Bahillo en Radio La Red.

En este sentido, remarcó que «no va a haber variaciones importantes, ni apropiación o cambios de las reglas de juego», sino que «tenemos que darles a los productores un marco de previsibilidad», afirmó.

Al ser consultado sobre la reunión de su área con la Mesa de Enlace, el funcionario dijo que todavía no hay una fecha fijada para realizarse, pero que “seguramente será la semana que viene. He tomado contacto con los integrantes y encontré en ellos el mejor ánimo y la mejor predisposición para sentarse», afirmó.

Recalcó que “más allá de su importancia y gravitación, no podemos pensar el desarrollo del sector primario sin el desarrollo armonioso y articulado de todos los sectores productivos del país”.

“Tenemos que armar una agenda productiva con cada sector productivo o cada economía regional; a partir de ahí, sentarnos en una mesa y son los propios productores o sus representantes los que tienen más en claro cuáles son las prioridades para el sector”, completó Bahillo.

