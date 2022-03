Compartir

Linkedin Print

Los pocos organismos dedicados a la defensa de las mujeres en Formosa no hacen nada por ellas, cuentan con poquísimo personal que encima no está capacitado. Cuando se las necesita no hacen nada, pero si matan a una mujer ellas salen a decir puros palabrerios. Actúen y ayuden que para eso están.

Compartir

Linkedin Print