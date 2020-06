Compartir

Hace unos días estuvo el presidente Fernández a los besos y abrazos con la gente en Formosa y en las fotos consta que no tenían barbijo. Yo fui a una cuadra de mi casa a comprar pan y me hicieron una infracción porque no tenía barbijo puesto siendo que no había nadie en la calle y al entrar al negocio me lo iba a poner. Es todo circo lo que hacen, a algunos les exigen mientras la máxima autoridad del país hizo lo que quiso en su visita.