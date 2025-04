«No hay motivo para que haya inflación»: dijo Francos tras los datos del Indec

Al día siguiente de que el gobierno la salida del cepo al dólar, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, aseguró que «no hay motivo para que haya inflación» y pronosticó que «la estabilidad de los precios se va a obtener».

«No hay un motivo para que haya inflación, por lo cual la estabilidad de los precios se va a obtener y tendrán la variación que tienen internacionalmente», enfatizó Francos en diálogo con radio Rivadavia.

A pesar de que la inflación de marzo fue del 3,7%, según informó este viernes el Indec, el funcionario nacional precisó: «No hay un motivo en la economía argentina para que haya una inflación ni se genere una alarma con eso».

Consultado acerca de cómo tomó el Gobierno la suba de inflación de marzo respecto del mes anterior, Francos relacionó el incremento de los precios con las críticas emitidas por la oposición: «Como parte de la situación de volatilidad que generan las situaciones políticas».

«No nos olvidemos que en estos 30 o 40 días últimos ha habido varios temas de discusión política en el Congreso de la Nación. Esto pasa siempre. Cuando hay una discusión política o la oposición encuentra un lugar para atacar un Gobierno estable lo hace y eso genera una volatilidad que se sumó a algunas situaciones particulares estacionales que impactaron en ese índice», puntualizó.

En ese marco, el pronóstico del ministro coordinador fue positivo: «Suponemos que eso va a pasar, porque cuando son tan claras las reglas de juego macroeconómicas, el tema de la inflación se va a terminar».

Al intentar bajarle el tono a la devaluación que podría ocurrir este lunes cuando abran los mercados, ante la posibilidad de que la divisa estadounidense se ubique en el techo de $1.400 que el Gobierno fijó como máximo para el esquema de bandas, Francos sostuvo que «no va a pasar seguramente».

«Lo que puede pasar está absolutamente establecido. Yo no tendría con eso absolutamente ninguna preocupación», enfatizó el ministro coordinador respecto del nuevo valor al que podría llegar el dólar al levantar el cepo.

Respecto de la posibilidad de que el dólar se dispare a $1.400 el próximo lunes, argumentó: «No va a pasar seguramente, pero en los hechos si pasa por ahí al día siguiente está a $1.200, el miércoles a $1.100 y el jueves a $1.000. Nadie puede suponer que va a pasar una cosa o la otra, hay dólares suficientes después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con relación a los pesos que hay de disponibilidad en el mercado».

«Suponer una cosa diferente que esa no va a pasar. Yo estoy muy tranquilo, el Gobierno está muy tranquilo con esto», enfatizó Francos negando la posibilidad de una disparada en el precio de la divisa estadounidense.

Según indicó el jefe de Gabinete, en la salida del cepo «tenía mucho que ver el acuerdo con el FMI para contar con las reservas suficientes para tener tranquilidad cambiaria». Al justificar el momento en el que Milei decidió avanzar con la medida, el funcionario precisó: «Hoy está perfectamente claro que existen en el Tesoro las reservas suficientes».

Finalmente, Francos aseguró que la salida del cepo no fue una exigencia del FMI para llegar a un nuevo acuerdo sino que «es un plan que viene siendo trabajo y elaborado con mucha disciplina, con mucha claridad de ambas partes y con mucho acuerdo de parte del Fondo y la Argentina».