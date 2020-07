“No hay plan sin ensamble entre empresarios y trabajadores”

Compartir

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo hoy que “no existe un plan de desarrollo productivo sin ensamblar a los actores centrales, que son los empresarios y los trabajadores”.

Al participar de una videoconferencia con empresarios y sindicalistas, Kulfas consideró que “las pymes son el corazón productivo de la Argentina y, en su alianza con trabajadores y trabajadoras, tenemos que afianzar la salida a la crisis de la Covid-19”.

“Queremos apuntar a pensar la salida de la pandemia, que va a ser un proceso continuo donde tenemos que trabajar en adaptarnos a la nueva normalidad”, agregó el ministro, de acuerdo a un comunicado difundido por la Confederación General Empresaria (Cgera).

Las declaraciones del titular de la cartera productiva se dieron en el marco de la videoconferencia “Pensando juntos el futuro del trabajo argentino”, que congregó a dirigentes del ámbito empresarial de las pequeñas y medianas empresas y del arco sindical. Allí se hicieron presentes entidades como Cgera y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y dirigentes gremiales de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre otros.

En este marco, el presidente de Cgera, Marcelo Fernández, expresó que “tenemos que desarrollar proyectos de ley que defiendan la producción y el trabajo nacional” ya que “los empresarios cuando invertimos a mediano y largo plazo no lo hacemos por un gobierno o porque nos caiga bien un funcionario, si no por las leyes que quedan institucionalizadas”.

En consonancia, el secretario general de la entidad, Raúl Zylbersztein, señaló que “tenemos que dar un giro copernicano y que lo financiero deje de primar y pasemos a discutir lo productivo y laboral”. Por su parte, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, destacó “la alianza entre trabajadores y empresarios durante la pandemia” e hizo hincapié en que “han sido quienes pusieron el hombro en los momentos difíciles”.

En igual dirección, el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, destacó que “la mancomunión entre empresarios y trabajadores es fundamental” y afirmó que es necesario “sumar a una tercera pata, que es el Gobierno”.