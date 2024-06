«No hay plata»: aumenta 80% la dieta de los diputados nacionales

Los legisladores le pedían que fuera mayor, como para acercarse a lo que cobran los senadores, pero Martín Menem se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió otorgar un aumento del 80% en tres cuotas a los diputados nacionales.

Luego de seis meses de congelamiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió otorgar un aumento del 80% en tres cuotas a los diputados nacionales.

La dieta que reciben los legisladores de la Cámara baja, que no llega a los dos millones de pesos y es significativamente menor a la que perciben los senadores nacionales, no se mueve desde noviembre del año pasado, pese a la disparada de los precios durante los meses del verano.

Menem acordó la suba luego de mantener conversaciones con los líderes de distintas fuerzas políticas. Desde Unión por la Patria y sectores de Hacemos Coalición Federal le pedían que el aumento fuera mayor, como para acercarse a lo que cobran los senadores, pero el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.

La resolución llevará la firma de Menem en soledad, luego de que el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se negara a avalar el aumento. Tampoco los bloques de la oposición quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública, por lo que la salida que se encontró es que la resolución lleve estampada la rúbrica del titular del cuerpo y de nadie más.