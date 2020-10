“No hay precisión de cuándo se va a regularizar el servicio de agua potable”, dijo Gusberti

Compartir

Desde Agua de Formosa informaron que debido a la persistente bajante del nivel de las aguas del Río Paraguay, es necesario realizar tareas de mantenimiento y ajustes que requieren detener la producción en la Planta Potabilizadora Central por algunas horas. Durante el tiempo que demanden los trabajos mencionados, se suministrará el servicio desde la Planta Potabilizadora Norte.

Por lo expuesto podrían verse afectados los niveles de presión del servicio en algunas áreas de la ciudad. Mientras que desde AFSA trabajan para resolver la situación, requieren del apoyo de la población, haciendo un uso cuidadoso y responsable del agua potable.

Ante la situación, el gerente general de Aguas de Formosa, ingeniero Alfredo Gusberti, en comunicación con el Grupo de Medios TVO informó que “la Planta Potabilizadora Central está fuera de servicio porque la aducción de las tomas quedó fuera del agua, en la superficie y como eso trabaja por succión, todas las filtraciones que pueden haber en la junta cuando está sumergida no hay problema porque aspira agua, pero debido a la persistente bajante del nivel de las aguas del Río Paraguay, empezó a aspirar aire por algunos sectores, entonces tenemos que sellarlos para que eso pueda seguir funcionando”.

Además contó que el bombeo adicional que habían puesto para reforzar la entrada, “con el viento sufrió daños porque el olaje comió toda la costa donde estaban las infraestructura que se había hecho”.

“Ahora estamos trabajando para reconstruir todo eso y poner en marcha; pero la situación por el momento es que la Planta Central está fuera de servicio porque no se puede bombear agua y estamos trabajando exclusivamente con la planta del Circuito Cinco, y con caudales inferiores que la planta puede producir porque tampoco podemos bombear de la toma todo el caudal que la planta podría procesar”, explicó Gusberti.

“Así que va a ser inevitable que el servicio se vea afectado en toda la ciudad, fundamentalmente en la zona centro y estamos abocados a encontrar una solución lo más rápido posible y mientras tanto iremos administrando el servicio de la forma que podamos porque tampoco es algo que se pueda manejar por zonas, porque está todo interconectado”, añadió.

Asimismo señaló que ante la falta del suministro en la ciudad, “lo que podemos hacer es subir en algunos sectores más que en otros de manera rotativa, si es que no encontramos una solución”.

Seguidamente indicó que “no hay precisión de cuándo se va a regular el servicio, pero se está trabajando para normalizar lo antes posible”.

Por último sostuvo que “tenemos muy baja presión, pero el servicio no está cortado, pero es probable que en algunos lugares no salga” y pidió a los ciudadanos que “cuiden el agua al máximo”.