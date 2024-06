«No hay que seguir exponiendo al menor agredido», afirmó Luis Rivero

Tras la mediatización del secuestro, abuso, tortura y robo a un joven de 14 años cuando volvía de comprar, el mismo fue trasladado hasta nuestra ciudad capital donde recibirá completas atenciones de salud en el Hospital Interdistrital Evita. Desde Ia Intendencia y el nosocomio de San Martin Dos indicaron que el muchacho “recibió completas atenciones de salud desde un primer momento”, lo cual contrasta fuertemente con la versión de la familia que el jueves denunció que “no hubo ni siquiera una contención psicológica”.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el intendente de San Martín Dos, Luis Rivero contó que cuando se suscitó la situación no estaba en el pueblo, pero “al enterarme tomé contacto con el médico del hospital local, con la Policía, pedí que se lo atendiera como corresponde, aunque por supuesto ellos saben qué hacer no hace falta que les diga nada”.

“Es un hecho lamentable, repudiable desde donde lo miremos, personalmente me puse a disposición de la familia, me fui hasta la casa y les dije que estaba para lo que puedan necesitar. Me senté con los padres, con el hermano mayor, incluso con la víctima”, dijo y agregó que “antes de anoche le pedí al Director del Hospital que reviera la situación, más allá de que se lo haya atendido como corresponde; así lo hizo el médico, pero los padres no quisieron llevarlo ayer -jueves- a la mañana al hospital, creo que estaban esperando a una diputada de la oposición y a una abogada; a la tarde se lo internó al chico para un seguimiento más exhaustivo”.

“Yo le pedí a la familia que no lo siga exponiendo más al chico, que se pongan en su lugar y dejen de exponerlo ante toda la sociedad. Él tiene que continuar con su vida, tiene que recuperarse, tenemos que ayudar a toda la familia que debe hacer junto a él un tratamiento psicológico. Hay que cuidarlo a él, el problema ya está, y ahora hay que salir. Los delincuentes están presos, me parece que la Policía ya hizo lo tenía que hacer, y ahora queda en manos de la justicia”, insistió el Jefe Comunal.

Consultado si las personas detenidas por el delito trabajan para él respondió que sí y que “Marcos -el padre del joven agredido- también trabaja con nosotros”.

Además, Rivero se defendió diciendo que “nadie puede defender a esas personas, si están en la calle son un peligro para toda la sociedad, son delincuentes y tienen que estar presos, para eso está la Justicia que debe actuar en consecuencia”.

“Redito político”

Seguidamente el Jefe Comunal dijo que detrás de la marcha llevada adelante el jueves “hay otras intenciones” porque “la Policía desde el primer momento los detuvo y trasladó hasta Villa General Güemes, me sorprendió que venga una diputada provincial de la oposición que jamás vino a San Martin Dos, por eso digo que hay una mala intención. Estoy de acuerdo con pedir justicia, pero me parece de mal gusto querer sacar redito político de esta situación”.

“El pueblo está tranquilo porque sabe que los delincuentes están presos, que la Policía actúo rápidamente , el hospital también lo hizo, en general todo está tranquilo solamente que hay un grupo pequeño que vino de afuera a querer generar violencia”, sentenció por último el intendente de San Martín Dos.

Versión oficial

Por su lado, el director del Hospital de San Martín Dos, doctor Jorge Brizuela informó que el menor que hace pocos días fue víctima de agresiones y de abuso sexual, recibió “toda la atención necesaria desde el momento mismo que ingresó al nosocomio, el pasado lunes 17 de junio alrededor de las 16.30 horas”.

En ese sentido, señaló “yo mismo lo atendí cuando ingresó. Se llevaron a cabo todos los exámenes que se establecen en estos casos, que permitieron constatar el abuso sexual, como también golpes, lesiones contusas, escoriaciones múltiples en distintas zonas, como: cabeza, ambas manos, espalda, más un edema en la cabeza”.

No obstante, aclaró que anteriormente, es decir en las primeras horas de ocurrido el aberrante hecho “el joven había sido evaluado en el Hospital distrital de Las Lomitas por la médica forense, donde recibió las primeras atenciones y donde le indicaron completos de estudios de laboratorio, que fueron realizados ni bien llegó a nuestro efector, en conjunto con las revisaciones”.

“Por lo tanto, desde un primer momento el chico tuvo las atenciones de salud adecuadas. Se lo asistió y se hizo el seguimiento con los controles, tal como debe hacerlo el equipo de salud en este tipo de situaciones y como efectivamente se hizo en este caso, más aún cuando se trata de un menor”, enfatizó.

Más adelante, agregó que “todos los análisis arrojaron buenos resultados” y mencionó que al muchacho “se le dieron todos los medicamentos necesarios para la recuperación de las lesiones”.

En tanto, reiteró categóricamente que “se le brindó todo el acompañamiento y la contención por parte del equipo de salud, no solo para el chico sino también a los padres”.

Seguidamente, hizo notar que los controles continuaron en el domicilio “yo personalmente me ocupé de la atención médica junto a un enfermero y un asistente social”.

Puntualizó, que la atención domiciliaria se hizo el martes 18, el miércoles 19 y el jueves 20 de junio “días en los que pudimos observar una buena recuperación física pero advertimos que su estado de ánimo no era favorable, motivo por el cual solicité la internación a los fines de optimizar el tratamiento. “El joven fue internado el jueves 20 en horas de la mañana, le colocamos suero y le dimos la medicación adecuada que, por suerte, posibilitó la mejoría de su cuadro”.

Por último, dio a conocer que, a pesar de la evolución favorable, tanto física como anímica “con el objetivo de brindarle una atención más especializada y completar su tratamiento, se decidió la derivación del menor al Hospital Interdistrital Evita, donde ya se encuentra internado, acompañado por su madre y su padre que recibirán también el acompañamiento y la contención necesarias”.