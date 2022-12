No hubo acuerdo y ACLISA suspendió las atenciones a afiliados del IASEP

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa (ACLISA) resolvió suspender las atenciones a los afiliados de la obra social tras fracasar en las negociaciones de un nuevo aumento. «Pretendíamos lo mismo que se le dio a la administración pública pero no pudimos ponernos de acuerdo», informó Rodolfo Lesbegueris, titular de ACLISA, al Grupo de Medios TVO.

«Lastimosamente tuvimos que determinar esta medida por una falta de acuerdo en los aranceles de este año. Como todo el mundo sabe, el problema inflacionario llega a todos y a las pymes de las prestadoras de salud también y después de varias reuniones que tuvimos con el doctor Samaniego (Interventor del IASEP), lo que nos dio este año fue un 63% de aumento, pero pretendíamos lo mismo que se le dio a la administración pública pero no pudimos ponernos de acuerdo», agregó Lesbegueris.

La medida adoptada por la entidad es similar a la ya tomada el año anterior cuando las negociaciones con la obra social provincial tampoco fueron positivas. Semanas después, la medida se levantó porque las partes acordaron un aumento que benefició a ambas. Pero la escalada inflacionaria de este año dejó en el camino el aumento acordado del 63% y las clínicas y sanatorios no pueden sostener las atenciones médicas a los afiliados de la obra social por los altos costos económicos.

«No es la primera vez que ocurre. El año pasado tuvimos que tomar este tipo de resoluciones que no está en nuestro espíritu, pero la situación económica nos lleva a tomarlas. Acá no se trata de si tiene un efecto positivo o si tiene un acaparamiento o una gran repercusión en la suspensión del servicio, pasa por la parte económica lastimosamente. Nosotros no podemos sostener una empresa con los aranceles que nos está pagando la obra social», explicó el médico.

Si bien desde ACLISA reconocen que el aumento acordado para este año «no está mal», remarcan que ha quedado desfasado. Para ello citaron el ejemplo del valor actual que perciben por una consulta tipo «C», que con el 18% de aumento, solo es de $1.897 que se cobra a los 50 días, debido al sistema de pagos que se utiliza en el país.

«En nuestro espíritu siempre estuvimos dialogando. Nosotros presentamos nota a Economía y a Jefatura de Gabinete y no tuvimos una respuesta positiva lamentablemente pero no para que nos paguen más, sino para ver de qué manera la parte económica nos puede ayudar a las empresas privadas de salud a sobrellevar esto. Es imposible sostenerlo por más que tratamos de hacerlo con lo que nos están pagando», indicó Lesbegueris.

De esta manera, los afiliados de la obra social más grande de la provincia no podrán ser atendidos por los prestadores que integran ACLISA momentáneamente hasta el 2 de enero. Se espera que en los próximos días exista una nueva reunión en donde se determine si continuarán con la medida de no tener una respuesta favorable al pedido.

«No pretendemos un aumento que sea desconmensurado, pretendemos lo mismo que se le dio a la administración pública, lo mismo, teniendo en cuenta que aún no se puedo equiparar lo del 2020. Ese año la obra social, en plena pandemia, a las empresas privadas de salud no nos dio ningún aumento. La medida no es algo que no hace sentir bien, fundamentalmente por el paciente, en este caso el afiliado del IASEP», finalizó.

