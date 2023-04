«No le echaría toda la responsabilidad a Alberto Fernández», dijo Hilario Martínez

En medio de la inestabilidad económica del país, con el dólar blue que disparo su valor y una inflación creciente, el dirigente gremial hizo un análisis del gobierno de Alberto Fernández a días de la reunión nacional de la CGT. «Lo que falta acá son dirigentes que sean estadistas y no hagan politiquería barata», expresó Hilario Martínez, Secretario General de la CGT Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Cuando asume la presidencia el Frente de Todos se tuvo que tragar la pandemia y detrás de la pandemia la guerra de Rusia contra Ucrania. El mundo está envuelto en la inflación, en la incertidumbre económica y política o sea que hay un mundo totalmente encorajinado con problemas, la inflación está en todos lados», agregó Martínez.

Las palabras del dirigente gremial de la central obrera, quien también está al frente de la UOCRA Formosa, se da en el marco de la convocatoria de la CGT a nivel nacional para analizar la dura crisis económica que azota al país tras la historia devaluación del peso frente al dólar de los últimos días.

«Es un momento difícil con un país recontra endeudado. A pesar de todo hizo muchas cosas, en materia de obras públicas no nos podemos quejar, después le va tocando situaciones difíciles con una oposición salvaje que nunca colaboró como en su momento colaboraron muchos diputados peronistas durante el gobierno de Macri», manifestó.

Para Martínez, la difícil situación económica que atraviesa el país bajo la administración de Alberto Fernández es una de las aristas de su gobierno, ya que resaltó otros aspectos positivos como el desarrollo de la obra pública en todo el país. Consideró que, además, la actual crisis económica, se debe al endeudamiento a 100 años de la anterior gestión.

«Si tenés un país recontra endeudado, en donde lo único que te dejaron es una deuda por 100 años, ¿como haces para gobernar? Yo no le echaría todo el fardo, toda la responsabilidad a Alberto Fernández, es un gobierno que hizo lo que pudo en la pandemia y la guerra», indicó.

La reunión de la CGT nacional, que se realizará en Buenos Aires, analizará el impacto de los sucesos económicos negativos de los últimos días y su impacto en el sector obrero del país. También se prevé que se discuta un nuevo incremento salarial para todos los sectores pata paliar los efectos inflacionarios sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Lo que falta acá son dirigentes que sean estadistas y no hagan politiquería barata; también la interna dentro del Frente de Todos, no estuvo a la altura de las circunstancias para de unificar el rumbo político de cada uno de los sectores y no seguir chicaneándose uno al otro, eso también perjudica a un gobierno», sostuvo Martínez.

Por último, el secretario general de la UOCRA Formosa, también opino acerca de las elecciones provinciales del mes de junio en la provincia y del posible impacto que podría tener en los resultados, la crisis que atraviesa la sociedad actualmente.

«Insfrán lo único que tiene que poner ante la población es su gestión de gobierno y su gestión fue excelente así que no me cabe ninguna duda que va a ganar tranquilamente. La mayoría del pueblo formoseño lo va a ratificar nuevamente al frente de todos. No tengo ninguna duda de que va a volver a retener el gobierno provincial», finalizó.

