«No le tenemos miedo a la incomodidad de gobernar», dijo Martín Lousteau

«Evolución es trabajar para que los que sigan sean mejores que nosotros y le hagan la vida mejor a los que nos siguen», expresó el candidato en el acto en el que participaron varios referentes del radicalismo.

El senador nacional Martín Lousteau inauguró ayer sábado el Primer Encuentro Nacional del espacio Evolución de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Santa Fe, donde dijo que «no le tenemos miedo a la incomodidad de gobernar» y aseguró que «estamos acá para enfrentar ese desafío», porque «el sacrificio no puede recaer más sobre los que no dan más».

«Evolución es trabajar para que los que sigan sean mejores que nosotros y le hagan la vida mejor a los que nos siguen», expresó Lousteau en el acto en el que participaron varios referentes del radicalismo que abordaron la proyección electoral para 2023.

En esa línea, sostuvo que «Argentina está trabada, Argentina duele» y manifestó que «hay que revertir eso, trabajamos por una idea simple: queremos hacer las cosas para que las próximas generaciones estén mejor que la actual».

«Cuánto más jodido está todo, más protagonistas queremos ser», advirtió el dirigente radical, según un comunicado del espacio, y señaló que «no le tenemos miedo a la incomodidad de gobernar, estamos acá para enfrentar ese desafío, porque el sacrificio no puede recaer más sobre los que no dan más».

Durante el primer congreso de carácter nacional de ese espacio político y frente a militantes de todo el país, el senador nacional expresó que su deber es «venir a mostrarle a todos los argentinos que sí se puede cambiar lo que está pasando, y para eso se necesitan ideas, trabajo y diagnóstico».

«Como dijo Alfonsín, no vamos a disminuir ni un centímetro los objetivos que tenemos para la Patria. Y frente a los grandes desafíos, más grande debe ser nuestra voluntad», añadió el dirigente radical en el encuentro que comenzó con actividades a las 11.30 en el predio de UPCN de la capital santafesina.

Por otra parte, consideró que «el Estado argentino no resuelve ninguna de las angustias de los ciudadanos» y señaló que «cobra cada vez más impuestos ahogando la producción», por lo que propuso «un Estado ágil que vaya a solucionar los problemas a los argentinos».

«El ejemplo y el espíritu que queremos nosotros es ir a servir al Estado, no a servirse del Estado», afirmó y mencionó en ese sentido a «Maxi Pullaro, que a los 40 años fue ministro de Seguridad, puso en cana a ‘Los Monos’ y fue a testificar cada vez que se lo pidieron. Y no fue con chaleco antibalas como hacen otros».

En el acto también hablaron el presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, y el jefe del bloque de diputados nacionales de Evolución, Rodrigo De Loredo.

Los organizadores del encuentro indicaron que la idea es mostrar que Evolución tendrá representación en las 24 provincias,

Además, se leyó un documento final con distintos posicionamientos del espacio rumbo a los comicios del año próximo, con el objetivo de «hacer un radicalismo más grande y mejor; y un Juntos por el Cambio superador de experiencias anteriores», según sostuvo el texto.

