Compartir

Linkedin Print

Es lamentable que los recolectores de residuos elijan cuál basura llevar y cuál no. Uno de ellos me dijo que sí llevaban cajas, pero las veces que saco porque adentro hay vidrio, no las llevan. Pareciera ser un capricho de unos pocos porque si pongo la caja adentro de una bolsa sí las alzan. Es cualquier cosa el servicio de recolección.

Compartir

Linkedin Print