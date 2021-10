«No me equivoqué», la frase de Messi en la tapa de France Football

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La revista, que entrega anualmente el Balón de Oro al mejor futbolista del continente europeo (y del mundo), dedicó su edición de octubre que saldrá a la venta el próximo sábado a Lionel Messi en su portada.

La prestigiosa revista France Football, que entrega anualmente el Balón de Oro al mejor futbolista del continente europeo (y del mundo), dedicó su edición de octubre que saldrá a la venta el próximo sábado a Lionel Messi en su portada, con la frase «no me equivoqué» como título de una extensa nota que se extenderá en sus páginas interiores a propósito de su reciente llegada a París Saint Germain.

Le entrega del preciado Balón de Oro se llevará a cabo el lunes 29 de noviembre próximo y Messi viene de obtenerlo en la última entrega de 2019 (en 2020 no se realizó por la pandemia de coronavirus), por lo que de volver a ganarlo lo hará por séptima vez, engrandeciendo aun más ese registro no alcanzado por ningún otro futbolista en la historia.

«Je ne me suis pas trompé» es el epígrafe de una foto en la que aparece Messi en la tapa de France Football luciendo una campera de PSG con el anuncio de «entrevista exclusiva».

Si bien este puede ser un buen augurio para Messi, sobre todo después de ganar la Copa América con el seleccionado argentino y sin competidores que hayan estado realmente a su altura en esta temporada que pasó, los últimos antecedentes hablan de todo lo contrario.

Es que por citar los dos últimos casos de circunstancias similares, en 2018 y después de ganar el Mundial de Rusia, el francés Antoine Griezmann fue tapa en la edición previa a la entrega y era el principal candidato a ganar el Balón de oro, pero finalmente se lo terminó llevando el croata Luka Modric.

Al año siguiente, en las mismas circunstancias el dueño de la portada de la revista francesa en la previa fue nada menos que el portugués Cristiano Ronaldo, pero como quedó dicho, el dueño de premio fue Messi. Quizá ahora cambie esa historia.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp