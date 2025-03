«No me representa lo que hace el gobierno de la Ciudad»

El candidato a legislador Horacio Rodríguez Larreta aseguró que competirá por fuera del PRO al sostener que no se siente representado por la gestión que lleva adelante el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“A mí no me representa lo que hoy hace el gobierno de la Ciudad”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia, y amplió: “Está sucia, hay más inseguridad, menos policía en la calle. No está bien, tengo muchos años de experiencia, la conozco muchísimo”.

En la misma línea, sostuvo: “Puedo aportar desde acá, desde la legislatura hoy. A mí, como dice el dicho, no se me caen los anillos. Hicimos una transformación enorme en la Ciudad, con muchísimas obras. Había recuperado ese orgullo de ser porteños y siento que eso se está perdiendo o se perdió”.

“Quiero colaborar para recuperar las Buenos Aires que teníamos”, planteó. El candidato a legislador reveló que competirá por fuera del PRO y pese a garantizar que prioriza el diálogo, aseveró no se siente representado por el espacio que lidera Mauricio Macri, con quien cortó relación.

“Sería un incoherente si salgo a pedir el voto para el gobierno de la Ciudad, cuando siento que la ciudad está deteriorada, está para atrás, está triste. No le voy a mentir a la gente”, argumentó.

Pidió el respaldo para “volver” a trabajar en la gestión porteña y recuperar “ese ímpetu que tenía la ciudad de Buenos Aires”. “Si la Ciudad estuviese muy bien, si no hubiese mucho por hacer, por ahí no tenía sentido. Pero la verdad que yo no lo siento así y es lo que recojo y escucho a cada lugar al que voy”, agregó.

Por su parte, el exjefe de Gobierno cargó contra Jorge Macri al sostener que “si la Ciudad está bien, la gente acompaña” respecto a las elecciones legislativas de medio término, y criticó la decisión de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes conformaron la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, de sumarse al Gabinete de Javier Milei al argumentar que generó confusión en el electorado y una pérdida de identidad.

“Todo esto ha llevado a una pérdida de identidad, donde mucha gente se pregunta dónde estamos, dónde está fulano, mengano, de qué lado votan. Les dicen una cosa, pero después en el Congreso se apoya otra. No sé bien dónde está cada uno, de qué lado están. Por ahí uno dice que salta, pero después no saltó, saltó para un lado, saltó para el otro. Yo no hago política atrás de las encuestas, tengo mi convicción”, puntualizó.

Además, detectó errores propios en la receta electoral que utilizó para competir por la presencia en 2023. “Una de mis autocríticas es esa haber terminado rodeado de políticos todo el tiempo, cuando toda mi vida fue la gente”, subrayó.

“Hice acuerdos y aparecí con todos los políticos del país durante la campaña, y acá estoy, y no en La Rosada”, se lamentó, y sumó: “Quedé mucho atrapado en la tela de araña de la política, cada lugar que iba, terminó siendo un álbum de fotos con políticos mi campaña cuando mi vida, mi carrera no era así. Claramente fue un error”.

Por último, Larreta evitó pronunciarse sobre la decisión del PRO de expulsarlo, y enfatizó en que continúa aferrado a los valores del espacio que fundó hace más de 20 años. “Uno de los principales valores fue la dedicación a la gestión pública. Creo en la gestión, creo en la planificación, en el método. Nosotros tenemos un método de laburo muy riguroso”, concluyó.