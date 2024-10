“No nos vamos a dejar correr” por los “fascistas” que impulsan escraches: el descargo de una diputada del PRO

La diputada nacional del PRO Sabrina Ajmechet advirtió que no se van a “dejar correr” por los “fascistas” que impulsan escraches contra quienes votaron a favor del veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario.

“No nos vamos a dejar correr. No votamos en contra de la educación pública. Llevamos muchos años viendo cómo el populismo inventa mentiras, se las cree y las impone en la sociedad”, apuntó Ajmechet.

A través de un descargo en las redes sociales, la diputada nacional cuestionó: “Los sueldos universitarios bajaron con Alberto Fernández y nadie marchó ni nadie quiso hacer una paritaria por ley. Siguen haciendo lo que siempre hicieron: agarrar causas justas para usarlas políticamente, así hacen mierda las causas y hacen mierda al país”.

A los pocos minutos, la ministra de Seguridad y ex titular del PRO Patricia Bullrich salió a respaldar a la diputada. “Los métodos fascistas del escrache son la máxima debilidad que pueden tener quienes hace años se roban el país. ¡Fuerza! Estamos con vos y te vamos a cuidar”, publicó la funcionaria, cuyo posteo fue republicado por el jefe de Estado.

Al día siguiente de haber presidido la sesión en la que se terminó aprobando el veto presidencial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue agredido durante el acto de inauguración de la sede de La Libertad Avanza en Santa Cruz. El mismo destino tuvo el diputado pampeano del PRO Martín Ardohain, quien denunció haber sido increpado por estudiantes en el aeropuerto al regresar a su provincia.

También se registraron incidentes en el acto que encabezó este viernes la presidenta de La Libertad Avanza Karina Milei en La Plata. La secretaria general de la Presidencia llegó a la capital bonaerense para realizar un acto partidario y se organizó un “cacerolazo” vía redes, que derivó en algunos enfrentamientos de vecinos con militantes y hubo autos dañados.

En ese marco, Ajmechet sentenció: “Son unos fascistas. En contra de los escraches siempre, cuando se los hacen a otros y cuando me lo hacen a mí”.

“Desde @prodiputados conversamos meses con el gobierno preocupados por la situación universitaria. Logramos que los sueldos docentes y no docentes universitarios, que eran los más relegados de las paritarias estatales, tuvieran un aumento retroactivo del 6.8% y una cláusula gatillo para asegurar un piso en el caso de los salarios más bajos. Mejoras concretas, trabajadas con el Ejecutivo Nacional, que es el responsable de llevar adelante paritarias”, puntualizó.

Además, la diputada opositora recordó que se abstuvo cuando la ley fue votada en la Cámara baja, al considerar que “el gobierno tenía que arreglar el conflicto universitario” y “así lo hizo”.

“Por eso apoyé el veto con convicción: porque las paritarias no se solucionan en el Congreso y los que nos corrieron diciendo que nosotros estamos en contra de la educación sólo tienen el objetivo de desestabilizar el gobierno”, subrayó.

En ese sentido, la legisladora destacó que “luego del respaldo del veto presidencial, el país mostró indices macroeconómicos alentadores, en el nivel de riesgo país, en la baja del dólar y en el valor de las acciones argentinas”.

“La política está acostumbrada hace mucho a que cada uno defiende su quintita. ¿A qué nos llevó eso? A que todos seamos más pobres porque, como dijo (el ex ministro de Economía Hernán) Lacunza, si hoy aumentamos a jubilados, mañana a universitarios, pasado estamos endeudándonos, traspasado emitiendo y generando emisión y la semana que viene somos todos más pobres”, enfatizó.

A modo de cierre, Ajmechet sostuvo que el gobierno de Milei “terminó con este círculo vicioso que su única consecuencia es que toda la Argentina se empobreció, salvo los que cuidaban quintitas”.

“Estamos pensando en la Argentina, en todos, no en privilegiar a un sector determinado. Y tengo confianza que en este cambio vamos a ganar todos”, concluyó.