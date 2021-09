Compartir

Linkedin Print

No necesitamos que nos digan que van a cambiar y mejorar algo porque en todo este tiempo quedó demostrado que la gente no les importa. Cuando quisimos salir a trabajar nos mandaron la Policía e hicieron causas, mucha gente incluso perdió el trabajo. No hay nada más para decir ante eso.

Compartir

Linkedin Print