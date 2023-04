«No podemos dejar que nos asfixien», afirmó el Presidente Alberto Fernández sobre el FMI

El presidente Alberto Fernández afirmó que «no va a renunciar» a que el Estado proteja a los ciudadanos y a las empresas, sostuvo que su Gobierno tiene «responsabilidad fiscal» pero advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe «asfixiar» al país cuando se atraviesa la peor sequía desde 1929.

«No vamos a renunciar a esto, ya se lo expliqué al Fondo. Se los dije mil veces al Fondo. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien y menos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Vamos a hacer todo lo necesario para pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener», dijo el Presidente al inaugurar este mediodía en el Centro Cultural Kirchner la exposición de diseño e innovación industrial más grande de los últimos 50 años con más de 400 pymes de todo el país.

Luego de elogiar la capacidad inventiva de los productores industriales argentinos y de destacar la importancia de las pequeñas y medianas empresas para la vida económica y social del país, el jefe de Estado se refirió a uno de los emprendimientos que aporta las cunas que se entregan en el marco del Plan 1000 días para que los bebés no duerman junto a sus padres, corriendo el riesgo de ser asfixiados.

Fue allí cuando aludió al voto negativo del precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, a la ley de cardiopatías infantiles: «La respuesta (del político libertario) es que es un problema de los privados. O sea que el bebé con un papa con plata se opera y el que no, marche preso».

«Hay dos miradas de cómo ejercer un gobierno hay dos miradas de cómo construir en política. No todos somos lo mismo y a mí la muerte de un bebé recién nacido por una cardiopatía heredada -que es la tercera causa de muerte de los bebés en la Argentina- me preocupa mucho y si el Estado tiene que poner plata en eso, bienvenido. Estamos invirtiendo en vida», agregó.

Acto seguido, subrayó que no va renunciar a «estas ideas» y aclaró que esa postura ya había sido explicada a los directivos del FMI.

Fernández dijo haber hablado con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y le agradeció por decir públicamente que «el Fondo no puede asfixiar a la Argentina”.

Por la mañana, durante un discurso en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de fomento de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula cruzó al FMI: «No se puede estar asfixiando a los países como está haciendo ahora a la Argentina con el FMI y como hacían con Brasil y otros países», aseguró el mandatario al celebrar la asunción de la expresidenta Dilma Rousseff al frente del NDB.

«Gracias Lula, se los dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que lo entiendan más», le agredeció Fernández en el acto en el CCK.

Luego aclaró que su Gobierno «tiene responsabilidad fiscal», no tiene «ninguna voluntad de seguir con el déficit» y que tampoco «interesa estar emitiendo dinero a lo loco».

«Pero hemos padecido la peor sequía desde 1929. Nos ha privado de entre 17 mil y 20 mil millones que, al no entrar en Argentina, no nos permite acumular reservas, nos complica la compra de insumos en las importaciones y nos complica fiscalmente, porque hay 10 mil, 12 mil, 15 mil millones que dejan de circular y de pagar impuestos. ¿Qué vamos a hacer? vamos a ser ingeniosos como nuestros científicos», explicó.

Las palabras del Presidente llegan mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, participa en Washington de las reuniones de la primavera boreal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Luego de reiterar las dificultades históricas afrontadas durante su mandato, Fernández finalizó su intervención diciendo que se encara «este año tan difícil» sin quitarle a ninguna Pyme el apoyo del Estado, y «sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener».

«Vamos a seguir poniendo todo el pecho, vamos a seguir poniendo toda la garra. Vamos a poner al pie a la Argentina definitivamente de pie para que camine de una vez y para siempre, pero esta vez no lo vamos a hacer importando productos, lo vamos a hacer produciendo productos», subrayó.

Al inicio del acto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, señaló que la feria inaugurada está «incluida” en el proyecto nacional de un Gobierno que apuesta a la producción y que no concibe uno “vinculado a la especulación financiera”.

“Para salir de sus problemas crónicos como la restricción externa, se sale de una sola forma: creciendo”, dijo el secretario, pero subrayó que, como sucedió en otras etapas, “se puede crecer expulsando empleo”.

De Mendiguren reconoció que los años de Fernández en el Gobierno “no fueron fáciles”, pero señaló que en 2020, durante la pandemia, se vivió “el mayor rescate del que tenga memoria”, cuando el Estado pagó los salarios de los trabajadores de diversas empresas a través del Programa ATP.

“Se hizo con recursos que no teníamos. Pero no dudamos y no estamos arrepentidos. El resultado son 30 mil PyMES vivas”, dijo y auguró que “este gobierno de cuatro años va a terminar con tres de crecimiento, con el anterior caímos en tres”.

Fernández y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, inauguraron la exposición Sello de Buen Diseño Argentino, que acercará al público 400 productos de la industria nacional pyme que se destacan por su innovación y calidad de diseño.

La muestra denominada “Sello de Buen Diseño Argentino” podrá visitarse desde este jueves hasta el domingo 16 de abril entre las 14 y las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner (CCK), con entrada libre y gratuita.

La feria abarcará producciones de todas las cadenas de valor del país, que se agruparán en cinco categorías: Industria y Transporte, Mobiliario y Equipamiento, Indumentaria, Calzado y Accesorios, Comunicación Estratégica y Hogar, Oficina y Recreación.

Los productos que integran la muestra han sido reconocidos con el «Sello de Buen Diseño», un galardón de la Secretaría de Industria que premia a aquellas pymes destacadas por su innovación y calidad de diseño, además de sus apuestas por la producción local y el posicionamiento en el mercado.

Junto al presidente y el secretario de Industria, estuvieron también en el escenario el subsecretario Pyme, Tomás Canosa; y la subsecretaria de Industria, Priscila Makari.

En el acto de inauguración de la muestra se hicieron presentes la ministra de Salud, Carla Vizzoti; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca, entre otros.

También hubo empresarios pyme y autoridades de cámaras.

Antes de los discursos de apertura, el primer mandatario y el resto de los funcionarios realizaron una recorrida por la feria.

