«No podemos internar a menores víctimas de abandono o malos tratos con otros en conflicto con la ley»

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Jorge Padilla Tanco, Asesor de Menores ante el Juzgado de Menores de Formosa, se refirió a la presentación que realizó la ministra de la Comunidad Gloria Giménez por la decisión de internar a un adolecente de 15 años en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJu).

“El inconveniente es que desde el lado del Ministerio no aceptan una opinión distinta a la de ellos, porque lo que planteamos es absolutamente racional. No podemos internar a menores que tienen conflicto con la ley junto con menores con otros conflictos como ser de abandono o maltrato”, dejó en claro.

Seguidamente y para contextualizar expuso que el CAIJu es un centro que aloja a varones en conflicto con la ley que tienen entre 16 y 18 años. “En principio hay una confusión por parte de la Ministro, nosotros dentro de nuestra normativa tenemos a los menores de 16 años como inimputable absoluto, pero esto no significa que no sea un menor en conflicto con la ley”, dijo.

“El organismo administrativo pretendía internar a este menor en una institución a la cual no van menores en conflicto con la ley, cuando plantean esta situación nosotros dijimos que no podemos juntar menores en conflicto con la ley con menores que están en situación de abandono, no tienen a sus padres, sufrieron maltratos, etc. A eso hay que sumarle otra cuestión y es que en general los menores en conflicto con la ley tienen problemas de adicciones, y yo no puedo meter a una criatura con problemas de adicción a una institución que está destinada a otros fines”, continuó diciendo Padilla Tanco.

Reconoció que el problema es que la Ministro no distingue entre menor en conflicto con la ley y menor inimputable. “Ella tiene que entender que no está tratando con gente improvisada, somos gente que llevamos en esto muchos años”, se defendió.

“También hace un planteamiento en la presentación de realizar reuniones para trabajar de manera conjunta y coordinada y establecer un protocolo de manera de unificar criterios; y creo que la presentación de una nota no es el mejor ejemplo para esta cuestión”, aseveró.

Y siguió: “tanto la Juez como yo estamos en el cargo desde hace años y hemos llegado por concurso, tenemos autonomía al momento de actuar, las resoluciones que pueda llegar a otorgar el STJ bajo ningún punto de vista puede incidir sobre nuestras resoluciones porque de lo contrario nos transformaríamos en marionetas. Bajo ningún punto de vista deben intentar incidir en las resoluciones judiciales”.

Por último dejó en claro que no se trató de una “situación de excepción” sino que es un cambio de criterio por parte del Ministerio y que hay un defecto enorme porque “no podemos internar juntos a menores en conflicto con la ley con los menores víctimas de abandono o malos tratos”.

