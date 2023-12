«No pueden culpar a la naturaleza por la falta de previsibilidad, hay que hacerse cargo del problema»

La diputada provincial (UCR), Ana Costa se refirió a las precipitaciones que se registraron en Formosa en las últimas horas, donde indicó que es necesario un trabajo en conjunto para mitigar las inundaciones en la ciudad. “Nosotros hemos presentado proyectos y propuestas al respecto, no le podemos decir a los vecinos que se inunda porque llueve mucho, ya no quieren escuchar eso porque no alcanza”, lanzó.

“Formosa otra vez quedó bajo agua, en menos de un mes la ciudad ya se inundó dos veces ocasionando que muchos vecinos tengan pérdidas de gran valor”, comenzó diciendo.

Agregó que “no alcanza solo con decir que es la naturaleza, que llovió mucho en poco tiempo, eso no conforma a los vecinos que lo pierden todo cada vez que llueve de manera extraordinaria. Es necesario que el gobierno comience a hacerse cargo del problema y trabaje en consecuencia; la única responsabilidad de lo que está pasando hoy la tiene la actual gestión, no puede culpar a nadie porque están gobernando Formosa desde hace 30 años”.

Seguidamente Costa señaló que “desde la oposición nos hemos ocupado de informarnos, hemos presentado proyectos y propuestas para trabajar al respecto,” aseverando que “faltan acciones, faltan obras, tratar que simplemente que estén limpias las arterias principales desagües de la ciudad “.1

“La falta de previsibilidad ante una situación que no es nueva (se viene arrastrando desde hace años), y las consecuencias las paga el vecino.

Es momento de hacerse cargo y trabajar en consecuencia, nosotros ya aportamos propuestas que son totalmente realizables, ahora falta que el oficialismo quiera trabajar de manera responsable para que la gente deje de inundarse”, sentenció la legisladora.