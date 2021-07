Compartir

En Formosa es lamentable el poco respeto que hay por las normas viales, nadie pone guiño para doblar, tanto motociclistas como los demás conductores son un desastre al manejar, no me explico cómo están habilitados para conducir si no saben lo mínimo. Es lamentable lo que ocurre.

