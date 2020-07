Compartir

El mítico Hugo Conte volvió a mostrar todo su enfado contra la dirigencia de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) cuando diálogo con La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe). “Hubo dirigentes que no pudieron votar porque la IGJ Provincial no habilitó sus federaciones y ahora son vicepresidentes, no es raro?”, exclamó.

Como ya había realizado con anterioridad, Hugo Conte se volvió a mostrar preocupado y enfadado con la realidad dirigencial del vóleibol argentino. “Soy muy crítico. Llevo 40 años en el voley, entré a los 16 a la Selección y salvo tres años, entre 1999 y 2001 aproximadamente (el presidente era Mario Goijman), donde se buscó una situación más profesional y de generar mejores condiciones y obligaciones, el resto de los años no se acompañó el crecimiento de jugadores y staff técnico con apoyo dirigencial”, explicó.

Además de recordar el reclamo último de ambos seleccionados, Hugo Conte destacó que “el estatuto está de la época de Russomando que estuvo 35 años y no permite que nadie entre”. Y agregó: ¿Por qué vamos a tener dirigentes deportivos si nos faltan cosas más importantes, no? Pero los hay, muy buenos, y también gente que quiere entrar. Pero para poder hacerlo tenes que tener la representación de una Federación y después que 10 apoyen tu lista. Y hay federaciones que no tuvieron habilitación de la IGJ Provincial para votar y ahora sus dirigentes tienen la videpresidencia de la Federación, no es raro?”

En su explicación de cómo se llega a un cargo político en la FeVA, Hugo Conte indicó que “el 80% son ex árbitros y después algunas personas que se las invita, incluso algunos padres que llevan a sus chicos a jugar y después empiezan a integrar alguna comisión”.

“Es un desperdicio que ex jugadores no puedan estar. A mí me cuesta entender que se peleen estar ahí arriba personas que han estado hace años, en algo que es amateur, porque la Federación no paga”, concluyó el referente argentino e integrante del Salón de la Fama.