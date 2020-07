No se diagnosticaron casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó ayer que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de coronavirus y que al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia.

No obstante, se continúa realizando testeos de manera permanente en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.

De esta manera, la provincia de Formosa se mantiene con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento.

Asimismo, son 61 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta la fecha.

Cabe señalar que prosiguen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 16 pacientes: siete varones y nueve mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 15 de ellos sin síntomas al momento.

“De 77 casos diagnosticados en total, tenemos 61 pacientes recuperados en nuestro sistema público de salud, permaneciendo 16 pacientes internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. Ninguno de los pacientes, ni los recuperados ni los actualmente internados, han necesitado asistencia a través de respiradores mecánicos”, se remarcó.

Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3130 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,46%.

Ingresos a la provincia

El lunes ingresaron 523 camiones de carga a la provincia; en tanto que en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia fueron controladas 17.284 personas en la vía pública, siendo judicializadas 285 por incumplir las restricciones de circulación.

Se controlaron 6037 vehículos y se secuestraron 50 de ellos.

A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 10 automóviles y 19 motocicletas.

Asimismo, fueron notificadas 182 personas por no usar el barbijo en la vía pública.

Dengue

Con respecto al brote de dengue, el Consejo informó que en la última semana fueron reportados tan solo 16 casos nuevos.

“El trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado provincia, la coordinación con los Gobiernos municipales y el comportamiento responsable de los vecinos han permitido este franco descenso de los casos de dengue en la provincia, razón por la cual debemos perseverar todos en las tareas de prevención contra esta epidemia”, se enfatizó.

En este contexto, hoy se realizará el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida en los barrios 2 de Agosto y 29 de Septiembre de Clorinda, San Blas de Laguna Blanca, Mechero de Ingeniero Juárez, y continuarán en los barrios Liborsi, San Martín, Simón Bolívar y La Pilar de la ciudad capital.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Policía provincial y el Municipio capitalino se concretará en el barrio Villa Lourdes, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial se hará en el barrio Simón Bolívar.

Bloqueo y control

“Los resultados positivos que estamos obteniendo en las tareas de bloqueo y control tanto de la epidemia del dengue, así como de la pandemia del coronavirus ratifican la importancia de trabajar guiados por los principios de la unidad, la organización y la solidaridad en pos de un mismo objetivo superior, que en este caso particular es cuidar de la salud de los 640 mil formoseños”, se subrayó desde el Consejo.

En esa línea se puso de resalto que “las voces que se elevaron en su momento para sembrar desconfianza o discordia han caído en el vacío propio de toda falsedad. La única verdad es la realidad, y la realidad es que los formoseños estamos enfrentando esta adversidad más unidos que nunca y más firmes que nunca”.