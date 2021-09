No se les pedirá hisopado negativo a quienes viajen entre localidades para votar

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” ratificó que no se les pedirá un PCR negativo a las personas que viajen este domingo entre localidades para sufragar en las PASO 2021.

En la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, el doctor Jorge Abel González, recordó que “el día 9 de septiembre expresamos textualmente que para agilizar la movilización de quienes debían emitir su voto dentro del territorio de la provincia no íbamos a exigir hisopado”.

“No entendemos por qué se ha desinformado con que vamos a exigir PCR negativo. Esa información (publicada en un diario local) no es exacta ni es real”, aseveró categórico el funcionario.

En este punto, reiteró que “la voz oficial respecto de las cuestiones vinculadas a la pandemia en la provincia de Formosa es el parte informativo del Consejo del COVID-19, como así también las preguntas que se responden en la conferencia”.

Movilidad interna

A su vez, en diálogo exclusivo con esta Agencia, el doctor Hugo Bareiro, director de la Unidad de Pronta Atención de Contingencia (UPAC), confirmó que “para poder ir a votar con absoluta tranquilidad no se va a pedir hisopado negativo para movilizarse de una localidad a otra”.

Si bien aclaró que el protocolo de ingreso al territorio provincial, es decir desde otras provincias, “no se modificó”, pero “para la movilidad interna están garantizados los viajes de la gente a los distintos lugares de la provincia para ir a votar sin que se les pida el hisopado negativo”.

Abundó diciendo que “hisopado negativo quiere decir que la determinación puede ser realizada por PCR o test rápido. No se va a pedir ninguna determinación que diga que sea negativa para poder viajar”.

Domingo de votación

Asimismo, consultado sobre cómo proceder el día de la votación, dentro de las escuelas, indicó que “se debe tomar la distancia social, el uso del barbijo e higienizarse las manos con alcohol en gel al momento de emitir el voto y luego de salir del cuarto oscuro para protegerse, como una medida de prevención que tan buenos resultados nos dio”.

“La pandemia no pasó. Está con nosotros, el virus vino para quedarse, además como todo virus va mutando, cambiando sus características porque de esta manera sigue persistiendo”, advirtió.

Por ello, recalcó que “bajo ningún punto de vista debemos bajar los brazos para cuidarnos y protegernos, aún habiendo recibido las dosis correspondientes de vacunas”, finalizó.

