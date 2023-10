«No se puede salir del caos con más caos que es lo que proponen Massa y Milei»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien además buscará su reelección en los comicios del 22 de octubre; en este marco, el legislador explicó por qué Patricia Bullrich tendría que llegar a la presidencia y diferenció a su espacio político de los demás ya que consideró que “no se puede salir del caos con más caos que es lo que propone el oficialismo y Javier Milei”.

Primero, Naidenoff señaló que “en este tramo de campaña que es distinto al de las PASO me parece que es la etapa quizás más apasionante en este nuevo escenario de tercios que tenemos en la Argentina y es un trabajo de mucha docencia militante, hay que interpretar el voto de la gente, la bronca porque detrás de ella hay un montón de interrogantes y de falta de respuestas del sistema democrático después de muchísimos años” y agregó que Ricardo Buryaile ya viajó con un equipo al centro oeste provincial y mientras que él va a ir la semana que viene.

Al hablar de la “docencia militante” señaló que “viene de la mano que no se puede salir del caos apostando al mayor caos que es lo que puede ofrecer el oficialismo con un ministro de economía que te pide perdón por la inflación más alta en agosto de los últimos 32 años, y se te presenta diciendo que es la nueva cara que va a transformar la Argentina siendo parte central de la debacle del país; tampoco se puede salir adelante con lo que nosotros llamamos un salto al vacío con la irrupción de Javier Milei en la política argentina, porque es bueno aclarar que las medidas que generaron un proceso de seducción son impracticables”.

En este sentido, diferenció a su espacio político explicando que “Juntos por el Cambio ofrece un liderazgo como el de Patricia Bullrich con mucho carácter, lo cual demostró cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero también hay espalda política y eso es importante decirlo porque hoy nosotros tenemos diez gobiernos provinciales incluido CABA, bloques en ambas Cámaras y 500 intendentes, entonces, cuando hay que avanzar el problema en Argentina siempre es la gobernanza, es decir, para gobernar es necesario tener espalda política no solamente medidas o un programa, el cómo es fundamental”.

Por otro lado, el legislador nacional fue consultado por las encuestas que muestran mejor imagen electoral, donde se mostró descreído y lanzó que “la gente no le cree a las encuestas”. “Hay un proceso de reflexión muy profundo en el electorado que no comunica lo que verdaderamente piensa votar que hasta inclusive se toma como un proceso muy personal”, dijo.

En este sentido reconoció que el “denominado común” entre los votantes es la inflación y la plata que no alcanza. “Es decir, el denominador común para todos es una economía que arde”, expuso.

Seguidamente, se mostró en desacuerdo con aquellos que dicen que “no dependo del Estado” porque “el Estado es todos”. “Cuando escucho que dicen que viven de la suya y no dependen del Estado es un gran error porque si nuestra economía gira en el 90% de lo que recibimos de coparticipación -cuando se recibe ésta cobra el médico, el docente, el gendarme, el trabajador municipal y el jubilado- hay un círculo económico con el comercio, entonces, si se avanza con una propuesta que tiene una mirada centralista de que las provincias sean autosustentable, y que cada uno se maneje con la suya -que está bien y a todos nos gustaría- pero si de la noche a la mañana se arranca un proceso así, el país está condenado a una implosión”.

Finalmente, cuando se indagó de porqué cree que los sectores populares votaron a Milei insistió en que no hay que enojarse sino más bien hacer un análisis. “Siempre hay que respetar el voto de la gente, el peor error que se puede cometer en política es no interpretar el mensaje de la gente, y el mensaje de agosto es que la fuerza de la Libertad Avanza ganó en 16 provincias y los votaron tanto quienes tienen los bolsillos llenos como los que los tienen vacíos”, cerró diciendo.