El director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, marcó su preocupación por la difícil situación que están atravesando los comercios y las PyMES a nivel país, ante el derrumbe de las ventas.

“Hay preocupación”, manifestó y advirtió que “el consumo está muy deprimido, las personas optan por comprar los productos más económicos. El panorama es realmente muy grave”, mencionando que de acuerdo a informes de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), “la retracción de ventas ha llegado en un año al 23%”, alertó.

Siguiendo en la misma línea, dilucidó que si el objetivo del Gobierno nacional es tener déficit cero, “cuando hay un costo económico, este se puede resarcir, pero no así cuando tiene costos humanos”.

“Si van despedir a un millón o tres millones de empleados públicos, primero generen las condiciones de empleabilidad para que el sector privado o el PyME pueda absorberlos desde el comercio, la pequeña industria o las empresas de servicios”, exigió.

Asimismo, se refirió a la salida del cepo por decisión del Gobierno libertario, lo que desencadenó la suba del dólar y la disparada de remarcaciones de entre 7% y 9% que por ahora los supermercados se resisten a aplicar, confirmaron fuentes del retail y de los proveedores.

Ante esto, Hryniewicz dijo que “la CAME, la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF) y otros pares nos hemos negado rotundamente”.

“No se puede ser cómplices de una economía especulativa, cuando el poder adquisitivo de la gente no se tiene en cuenta”, cerró contundente.