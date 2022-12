No se registraron incidentes, detenidos ni demorados en los festejos en la ciudad

El triunfo de la selección argentina provocó un festejo masivo pocas veces visto en todo el país y Formosa no fue la excepción. Pese al festejo multitudinario no se registraron hechos de vandalismo, ni hubo detenidos ni demorados. «No hemos tenido situaciones de esa naturaleza», informó Carlos Vera, Comisario de la Policía de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«En total hemos afectado unos 250 efectivos en dos grupos. El primero de ellos se dio cita alrededor de las 14:30 en las inmediaciones de la plaza San Martín porque se han dispuesto efectivos en la 25 de mayo y Fontana, en inmediaciones al Correo, en diferentes puntos sobre la 25 de Mayo y en varios puntos más, más que nada para prevención», agregó Vera.

El dispositivo de seguridad que dispuso la Jefatura de la Policía fue para prevenir cualquier tipo de hecho que genere conflictos durante los festejos del partido del domingo, inclusive si el resultado hubiese sido otro. Afortunadamente la selección consiguió el 3° título mundial y no se registraron desmanes durante los festejos masivos.

«En los partidos anteriores ya hemos tenido un grupo importante de personas que se han dado cita en la plaza San Martín para festejar los triunfos de la selección argentina; la selección logró nuevamente el triunfo y fue más que merecido el festejo que se ha dado en toda la República Argentina», mencionó el Comisario.

A los pocos minutos de haber finalizado el partido que consagró al seleccionado como nuevo campeón mundial, cientos de formoseños se dieron cita en la Plaza San Martín y alrededores para festejar hasta altas horas de la noche.

«En lo que respecta a nuestro microcentro, la policía de la provincia de Formosa diagramó un servicio especial, un operativo de prevención para evitar que se produzcan desmanes o alguna situación que pueda empañar los festejos. Si bien la gran mayoría de las personas se concentraron en Fontana y 25 de Mayo los festejos se dieron en los barrios, a las salidas de las zonas que venían al microcentro, fue realmente una fiesta en toda la ciudad. No hemos tenido situaciones de esa naturaleza, de hecho, todo se ha realizado con total normalidad; no hemos tenido hechos relevantes que mencionar ni ninguna persona detenida ni demoradas», concluyó Vera.

