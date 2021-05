Compartir

Quiero saber de qué sirve seguir con la fase 1 en Formosa si los casos siguen aumentando, incluso cuando no había tantas restricciones los casos eran menos, algo no cuadra con esto. Es evidente que por ahí no va la solución de “los expertos”. Lo único que están logrando con esto es destruir la economía.

