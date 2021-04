“No somos responsables de los contagios y las muertes”, aseguró el diputado Enrique Ramírez

Compartir

El diputado provincial Enrique Ramírez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la cartelería que nuevamente fue colocada en distintos sectores de la ciudad con graves acusaciones contra dirigentes de la oposición como responsables del aumento de contagios y muertes por coronavirus en Formosa, debido a que muchos de ellos participaron de las marchas en contra de las restricciones.

“Le pedimos al gobierno principal que se deje de gastar el dinero en los carteles y que gaste los fondos de la provincia y de los formoseños en los cuidados que necesitamos tener en esta pandemia”, comenzó diciendo al responsabilizar al Estado provincial como autor de la cartelería.

“Esto no se puede mirar como una cosa aislada solamente, no pueden decir que porque hicieron las marchas se contagiaron porque no es así, nadie marcha por antojo, cada marcha es consecuencia de algo y en Formosa se han violado de manera sistemática los derechos de los formoseños, no debemos olvidar que hace unos cuantos meses había comprovincianos que estuvieron al costado de la ruta meses viviendo sin lo mínimo indispensable y eso fue culpa de los dirigentes formoseños del oficialismo que no le permitieron la entrada. No solo hicimos presentaciones judiciales, sino que hicimos el reclamo en las calles como se debe hacer y lo mismo ocurrió cuando pasó la violación sistemática de los derechos humanos, no vamos a mirar para el costado, no vamos a hacernos los ciegos o sordos cuando pasan estas cosas graves”, expresó.

“El gobierno pretende que nos quedemos quietos mientras ellos violan sistemáticamente los derechos de los formoseños, agotaron la paciencia de la gente, no hay otro responsable de las marchas que el gobierno, si acá no se violaban los derechos, si no hubiesen existido los varados, un avasallamiento y atropello en los centros de aislamiento no iba a haber marchas, si le permitían trabajar a los privados esto no iba a pasar”, aseguró el funcionario.

“El formoseño no sale a reclamar siempre, no protesta, lo que pasa es que se hartó, se cansó de las medidas avasallantes de los derechos que tomó el gobierno provincial y una vez que se cansó salió a la calle”, aseveró.

De la misma forma aseguró que “no somos responsables de las muertes y los contagios, el gobierno provincial con sus decisiones políticas erradas ha hecho que la ciudadanía salga a las calles, no salió la dirigencia política, nosotros sí acompañamos porque entendemos que era un reclamo valedero y voy a salir las veces que sea necesario, si se vuelven a violar derechos humanos de las personas de esta manera claro que vamos a volver a salir porque estamos hartos de las decisiones erradas que toma este gobierno”.

“Como oposición lo que hacemos y vamos a seguir haciendo es velar por los derechos de cada uno de los formoseños, a esto hay que sumarle el cuidado que siempre se tuvo, las marchas no fueron un lugar de contagio, en algún momento el virus iba a entrar y tardó muchísimo en hacerlo porque el formoseño se cuida”, aseguró.

Ramírez expresó también que “seguramente las personas que figuran en los carteles van a decidir si hacer alguna presentación, yo creo que deberíamos hacer algo más, esto creo que trasciende un poco lo meramente político y lleva a un lugar en donde creo que no debemos llegar que es a lo personal, echarle la culpa a dos o tres personas de contagios y muertes, es algo que solo a un gobierno como este se le ocurre”.

Para finalizar informó que “estamos pidiendo a nivel municipal a todos nuestros concejales del espacio que hagan un relevamiento para saber cuántos respiradores hay en las distintas localidades, vamos a hacer el pedido de información de los fondos para la pandemia y si tenemos la suerte de que nos contesten es algo que se dará a conocer, es necesario que todos los ciudadanos sepamos qué hacen con los fondos de todos. Si no nos entregan esta información iremos a instancia superior, pediremos a la justicia que obligue al poder político que nos entregue la información que necesitamos, deben rendirle cuentas a la sociedad sobre qué hacen con los fondos que llegan”.

