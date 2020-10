“No tenemos la RTO para poder salir con los minibuses, no estamos en condiciones”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el propietario de la empresa de minibuses R&M, Raúl Montoya, aseguró que “no están dadas las condiciones para regresar a prestar el servicio” que autorizó el Gobierno para la próxima semana.

“Después tanto tiempo parados es una alegría que nos dejen volver a trabajar, todavía no tenemos el protocolo para comenzar, estamos esperando que organicen una reunión para que nos expliquen las medidas sanitarias y los pasos que tenemos que seguir”, dijo Montoya.

Asimismo, señaló que tienen que poner en condiciones los vehículos para comenzar a brindar el servicio. “Nosotros estuvimos parados 7 meses, no contamos con las contamos con las unidades en condiciones para arrancar y tampoco tenemos el RTO vigente”.

“No tenemos ayuda de nadie y dependemos del pasajero, por lo que tenemos que ver cómo podemos en condiciones de nuevo los coches”, añadió.

Indicó, el propietario de minbuses que “demanda de pasajeros siempre hubo, pero no nos dejaban trabajar, a pesar de tener los vehículos adaptados para el traslado de pasajeros, pero igual había particulares que ofrecían sus servicios de manera clandestina en todo el interior”.

Contó que los choferes de los transporte cobran el ATP, “porque el único ingreso que tenemos con la empresa es trabajar con los colectivos”.

Transporte

Por su parte, el director de transporte de la provincia, Pablo Córdoba ayer brindó detalles acerca del protocolo sanitario establecido para la reactivación del servicio de transporte interprovincial.

Indicó que se les anticipó a los representantes del sector el protocolo sanitario que se “está terminando de adaptar para Formosa”, teniendo en cuenta la modalidad de minibuses puerta a puerta, que no existe a nivel nacional.

Dicho documento establece, entre otros puntos, las capacidades de cada unidad de transporte, que, en lo que respecta a los ómnibus provinciales, permite una capacidad máxima de 37 pasajeros, dependiendo de la ubicación.

“Si hay alguna persona necesita viajar con un acompañante por cuestiones de salud, se va a contemplar respetando el distanciamiento social dentro de las unidades y con alcohol en gel en mano”, aclaró Córdoba.

También se contempla el uso de los baños, estipulado por recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que fue aplicado a través del protocolo que dispuso la CNRT, que implica la desinfección de los mismos, por parte de cada usuario, al ingreso y egreso de los mismos.

En cuanto a los pasajes, el funcionario explicó que no se va a omitir la venta a través de boletería, con los recaudos correspondientes, pero que también se va a permitir la compra del boleto antes de subir a las respectivas unidades.

Los colectivos saldrán desde la terminal de cada localidad y los minibuses con la contratación previa y se le tomará la temperatura a cada pasajero, ya que cada unidad deberá contar con un termómetro, tanto en las terminales de Formosa capital, como en el resto del interior de la provincia.