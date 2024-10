“No tienen coronita”: fuertes cruces y chicanas entre Bullrich y diputados de la oposición

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calentó este martes el debate por el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados al defender el incremento de las partidas asignadas al área a su cargo. En medio de acusaciones cruzadas, le gritaron “montonera” y “asesina”; y hubo cruces por la represión en la calle. “Hacete cargo vos mandaste a pegarle a los diputados”. “No tienen coronita”, retrucó la ministra.

El momento más álgido se dio después de una pregunta de Nicolás del Caño sobre el aumento de las asignaciones para seguridad, de un 19%, en comparación a las demás. “Hay más dinero para represión que para educación”, planteó el legislador de izquierda.

En la respuesta Bullrich señaló que “hay una decisión de que haya orden público, que la gente no sea utilizada como rehén” y siguió: “Nunca consideramos delincuentes a los manifestantes, ahora el que quema un auto, el que destruye los bienes públicos, ¿qué son si no son delincuentes?”

Frente a esa respuesta varios legisladores comenzaron a gritarle. Entre ellos la legisladora K Lorena Pokoik, que le dijo: “Hacete cargo vos, vos mandaste a pegarle a los diputados”, en alusión a la última marcha por jubilaciones.

“¿Y qué tienen coronita?”, retrucó Bullrich, y siguió: “Nosotros distinguimos al manifestante del señor que agarra un palo y le rompe la cabeza a otra persona; ese señor es un delincuente. Y los diputados, para mí y para la ley argentina, no tienen coronita, y si se ponen adelante a querer pegarle a la policía, van a tener las mismas consecuencias”.

Para cerrar, sentenció: “Ustedes llaman represión lo que nosotros llamamos orden público”.

Otro momento de extrema tensión se dio cuando la misma diputada Pokoik denunció que un custodio de la ministra la estaba filmando adentro de la comisión, mientras ella estaba parada gritando contra la funcionaria y exigió que lo echen del lugar.

Señaló a un hombre de traje oscuro que tenía un auricular de seguridad, quien negó con la cabeza pero salió solo y no volvió a aparecer. “Mandan custodios infiltrados a filmar”, se quejaron en la bancada K, y Pokoik pidió que busquen los datos y la informen sobre quién era ese señor.

“Qué se yo quién te filma”, retrucó Bullrich, sentada a distancia de la situación. “Que filmen todos los que quieran, democracia”, agregó el jefe de la comisión, el libertario José Luis Espert.

En su exposición en la comisión de Presupuesto de Diputados, Bullrich anunció que enviará al Congreso un proyecto de “ley antibarras” y una “ley de homicidios vinculares y de género”.

La funcionaria aseguró que este año hubo una reducción del 17 % de los homicidios en el país. “Es una tendencia a la baja muy importante y si seguimos así vamos a ser el país con tasa de homicidios más baja de América del Sur”.

En ese sentido anunció que el Presupuesto 2025 prevé el financiamiento de un nuevo plan de seguridad llamado “9010”. “Se llama así porque el 90% de los homicidios de nuestro país suceden en 10% del territorio”, afirmó Bullrich. El programa, en principio funcionará en cinco provincias: Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y Santa Fe.

También afirmó que enviará al Congreso dos proyectos que también buscarán reducir los homicidios: la “ley antibarras” y una “ley de homicidios vinculares y de género”. “Para bajar la violencia en el fútbol y bajar el 10 % que representan los homicidios vinculares y de género”

En agosto la funcionaria ya había hablado de la idea de que los casos de violencia de género dejen de ser un delito de instancia privada para ser de acción pública. Así cual cualquier persona puede denunciar ante la Justicia para que se investigue y no solo aquella que fue damnificada.

Fue cuando presentó los datos de estadística criminales que señalaron que en el período de 2023 y el primer semestre de 2024, un 29,1% de los homicidios ocurrieron en domicilios particulares.

La Ley Antibarras, por su parte, la viene anunciando desde que era candidata a presidenta y enfrentaba a Javier Milei.

El caso Loan

“¿A dónde está Loan?”, fue una de las preguntas que le hizo a la ministra el diputado Nicolás del Caño.

“Nos enteramos 24 horas después. El Alerta Sofía, que cuando ocurre despliega como un operativo cerrojo y se logra que a todas las personas se les restrinjan los movimientos, acá no sucedió. La justicia provincial consideró que por ahí el niño estaba perdido y se perdieron horas importantes. La causa se federalizó muchos días después”, respondió Bullrich.

También afirmó que en el caso hizo muchas “confusiones y mentiras” pero destacó que otros casos sí se resuelven. “Hemos recuperado 225 personas en casos similares a Loan, el último una niña de 10 años en Córdoba”, agregó.