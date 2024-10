«No va a alcanzar solo con mi optimismo, debe haber argumentos futbolísticos»

Luego del empate sin goles ante Defensa y Justicia, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate palpító el encuentro de vuelta de semifinales de la CONMEBOL Libertadores ante Atlético Mineiro, tras la derrota por 3-0 en la ida.

«Ustedes me dirán que es difícil, pero vamos a intentar generar un estímulo para que eso suceda. La gente va a empujar y a inyectar para que vayamos por la épica. Soy optimista por naturaleza. Tenemos que hacer un esfuerzo gigante», inició el DT.

Además, realizó una autocrítica por la falta de gol del equipo: «Sé que necesitamos goles el martes y no los estamos haciendo. Antes que yo llegara Borja era el goleador, pero igual tenemos que saber buscar otras variantes. Sabemos que nuestra gente nos va a ayudar para ese partido difícil pero no imposible. Soy optimista»

Gallardo: “La falta de gol

es una preocupación lógica”

El entrenador de River hizo su lectura luego de haber sumado una nueva igualdad frente a Defensa y Justicia y habló de cómo se prepara el equipo para dar vuelta el resultado ante Mineiro.

Más allá de las ganas y el empuje de la gente, Gallardo remarcó la necesidad de mejorar: «Hay que reponerse el martes, y el esfuerzo lo vamos a hacer. Pero no va a alcanzar solo con mi optimismo. Tiene que haber argumentos futbolísticos sólidos para jugar un partido diferente al de Brasil».

«Estuve en un campo de juego, me ha tocado comerme cachetazos, estar del otro lado y ya conozco todas estas sensaciones y el sentimiento de vivir estas experiencias. Más allá de mi optimismo, tiene que haber argumentos sólidos, somos conscientes», añadió.

Consultado por el aporte que le pueden dar las dos joyas juveniles del club, el DT fue tajante: «Echeverri y Mastantuono son jugadores con una capacidad enorme. Pero no les voy a tirar la responsabilidad encima con 17 y 18 años, no corresponde».

También tuvo palabras para Pity Martínez, que retornó tras 10 meses de ausencia: «Lo del Pity fue la mejor noticia del día. Entró con la cabeza fresca, y es una alegría que haya vuelto a las canchas después de tanto tiempo».